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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях я встретила воспитательницу детского сада, в который три года исправно ходила моя дочь. "Хочу увольняться, - печально сообщила она. – В этом году 54 ребенка в группе, и это не предел".
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у6
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в корень зрите. Те деньги которые пущены на ветер, Азиады, ЭКСПО, сколько дорог можно было построить, сколько школ, больниц и садиков?? просто обидно за страну! Нынешняя власть полностью далека от реальности, от людей. Чаша весов скоро переполнится.

1504
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, Диана, за то, что озвучили крик души миллионов наших соотечественников. Вот сейчас стали обвинять школы в недостатке патриотического воспитания, потому, что наши дети стали учится ЗА пределами нашей могучей Родины. Никто не заморачивается вопросом ПОЧЕМУ... Поставили задачу в школах и всё... Ведь это и просто и дёшево - с трибуны кого-то обвинить, попенять, и "закрыть" вопрос (для себя).

golos
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где за статью проголосовать?

Ррр
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 09.09.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чиновников главное- это создать видимость, что они работают- бесконечно меняют добротные бордюры, ставят золотых лошадей, экспо-мэкспо. А потом думают как пополнить бюджет: девальвация или повышение налогов и тарифов, или и то, и другое! А реальные проблемы никто не решает, потому что новые дороги тают по весне, а садиков как не хватало, так и не хватает. Они привыкли не считать и не экономить свои деньги, поэтому неэффективно расходуют и народные. Посадить их на минимальную зарплату. Быстро научатся экономности
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