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≡ 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29560
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 10 000 сержантов решено повысить более 8000 человек. Их зарплата увеличится почти в два раза. Более 8000 сержантов в дорожно-патрульной полиции станут офицерами, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге в СЦК.
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§ Змея Подколодная
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сидите тут форумные балоболы. Взяли бы как Дениска собрались атопробегом до Астаны. А то трещите как сороки.Каждый в своем гнезде.

Ой, а Вы наверно между занятиями спортом и совещаниями в Лондоне впопыхах тут запостили)))
Профайл

кустанаец
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 19:08
Комментарий удален модератором.

ХХХ
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Змеюшка я простой гражданин. В Лондонах не бывал. А вот таких трещеток ... балаболов здесь сморю ого го. пИсари. форумные.

Зёма
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом удивляются, почему бывшие студенты не возвращаются, да потому, что наслушаются вот такого лепета и вся охота отпадет.

кустанаец
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 20:54
Комментарий удален модератором.

Гога
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 09.09.17 - 05:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такими "разумными решениями" страна превращается в один большой анекдот.

§ Timur Kazbekov
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Timur Kazbekov


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 30.07.15
Отправлено: 09.09.17 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что нормально. в понедельник пойду к шефу, скажу зарплата маленькая, может воровать у вас начать. Шеф скажет - не, не надо, и сразу зарплату поднимет. Как же я раньше не догадался :lol: :lol:
Профайл

Гость
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки




Отправлено: 09.09.17 - 09:31
Комментарий проходит проверку.

Гость
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки




Отправлено: 09.09.17 - 09:38
Комментарий проходит проверку.
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