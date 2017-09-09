Ррр Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания #4







Отправлено: - 08:54 Для чиновников главное- это создать видимость, что они работают- бесконечно меняют добротные бордюры, ставят золотых лошадей, экспо-мэкспо. А потом думают как пополнить бюджет: девальвация или повышение налогов и тарифов, или и то, и другое! А реальные проблемы никто не решает, потому что новые дороги тают по весне, а садиков как не хватало, так и не хватает. Они привыкли не считать и не экономить свои деньги, поэтому неэффективно расходуют и народные. Посадить их на минимальную зарплату. Быстро научатся экономности