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Страница 55 из 55«1...535455
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.09.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
при этом считают себя "истиной в последней инстанции"


А собственно, who cares, как говорят враги?!

Цитата:
Алиса:
По этой причине весьма неприятно, даже противно слушать/слышать/читать подобные высказывания от людей, считающих себя культурными, образованными и т.д. и т.п.


Да равнодушен совершенно.
Я и оппонирую-то всегда сугубо для тех, кто будет читать, а не ради "спора" или "дискуссии".
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§ Алиса
Re: Новости казахской прессы
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
а не ради "спора" или "дискуссии".

в данной ситуации сказано не для дискуссий и споров, а констатация факта, вообще - по жизни. В нашем обществе немало таковых. И, к сожалению, их ряды все увеличиваются.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MASSAGET.KZ: «Қарттар үйінде қазақтың саны көбеюінің себебі неде?» («В чем причина увеличения числа казахов в домах престарелых?») - По мнению автора статьи, корень этого зла следует искать в глобализации, во влиянии западной литературы и феминизме.

«У казахов никогда не было понятия «дом престарелых», оно пришло к нам во времена Советской власти, так и осталось с тех пор. К сожалению, сейчас немало и казахов, сдающих своих немощных родителей в дома престарелых. Согласно официальной статистике за 2016 год, в Казахстане более 2 млн человек пенсионного возраста, из них около 1 процента, или 18821 пенсионер, проживает в домах престарелых. Нет точных данных, сколько из них составляют представители казахской национальности. Но известно, что с каждым годом их становится все больше. Почему это явление набирает обороты? На наш взгляд, есть несколько основных причин, под влиянием которых это происходит.

Первая - глобализация. В развитых странах оставлять пожилых родителей привычное явление, там давно придерживаются принципа: «никто никому ничего не должен». Казахи не должны придерживаться такой позиции.

Вторая причина - западная литература и СМИ. Если наша молодежь будет читать не «Путь Абая», а произведения Айн РЕНД, которая пропагандирует философию: «Я никому ничего не должен и мне никто ничего не должен», какое у них будет формироваться мировоззрение? Поэтому дети должны впитывать казахскую литературу, тогда их жизненная позиция не будет основываться на зарубежной.

Третья — феминизм. Все больше становится женщин, которые отрицают традиционную роль женщины в казахском обществе. Они не хотят жить со свекровью, не могут найти общий язык с родственниками мужа. Придерживаясь феминистских взглядов, они хотят решать все вопросы семейной жизни в свою пользу. Видимо, именно феминистки, не все, но большинство, уговаривают мужей отдать родителей в дома престарелых», - делается вывод в материале.


[марширует с флагом "Man rules"]

Так их, феминисток проклятых!
Всё они виноваты, Родину продали, роль отрицают, жить не хотят, подчиняться отказываются!
Доколе?!
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3069
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.09.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Милок,опять ёрничаешь.
А меж тем автор во многом прав.
Уходит понятие семьи,а фраза ,,никто никому ничего не должен,,какой дебилоид её придумал.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А меж тем автор во многом прав.
Уходит понятие семьи,а фраза ,,никто никому ничего не должен,,какой дебилоид её придумал.


Увы, если жить не в дремучей деревне целыми поколениями, а в городе - жизнь неизбежно меняется, причём меняется кардинально.
Меняется жизнь, меняются отношения между супругами, между родителями и детьми, да всё меняется.

И это не какие-то злобные феминистки в этом виноваты (хотя данные гражданки попадаются такие, что туши свет)

Что с этим делать?

Ну, точно не тосковать по домострою и былым временам, когда баба голос поднять не смела на главу семейства :)

Тем более, что если ознакомиться с свидетельствами очевидцев - там всё было отнюдь не так однозначно!
Хотя бы "Записки из деревни" Энгельгардта!
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777
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 06.09.17 - 20:23
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1208
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.09.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентин! Меня интересует одно - чего ты добиваешься на данной ветке Форума? Озвучиваешь то, о чём все говорят давно и неприкрыто?, тогда чем ты отличаешься от миллионов русскоговорящих?! Которые начали говорить об этом ещё в 90-ых? То, что казахи, особенно аульные, являются ярыми националистами - это секрет Полишинеля.Так чем ещё можно объяснить появление данной темы на Форуме? Разжигание? Вроде бы нет. Все об "этом" говорят давно, кто-то на кухнях, кто-то пытается, как ты, вынести это на всенародное обсуждение. Да только ничего(!) не изменится!!! Если уж решили, что Россия - враг, то так и будут придерживаться данной политики. И русскоговорящих будут выдавливать постепенно. Украина научила...
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Валентин! Меня интересует одно - чего ты добиваешься на данной ветке Форума?


Если очень коротко, то дать возможность выглянуть из зоны комфорта.
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Анастасия
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 07.09.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед тем как отвечать комментарием, есть такое правило...комментарии разжигающие межнациональную рознь запрещены....сама статья этого....гомосапиенса разжигание межнациональной розни...

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.09.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анастасия:
Перед тем как отвечать комментарием, есть такое правило...комментарии разжигающие межнациональную рознь запрещены....сама статья этого....гомосапиенса разжигание межнациональной розни...


Я всего лишь здесь публикую то, что пишет казахскоязычная пресса, сама, добровольно и с песнями.

Все вопросы нужно адресовать к ним, здесь только читаем и обсуждаем, не более.
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§ CHINOIS
Re: Новости казахской прессы
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Украина научила...

чему научила Украина??? тому что сегодня толпы с УКРАИНЫ бегут в ЛДНр????
вы бы видели сколько с той стороны Северного донца едет в луганск и донецк за паспортами ЛДНР!!!
чему научила Украина? тому, как проводить геноцид корренного народа-украинцев?
чему научила Украина7 оставлять граждан без средств к существованию, без крыши над головй?
по-моему ничему вас Казахи краина не научила, а потому ждите.....
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.09.17 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Польский ученый, проживший пару месяцев в Шымкенте, пожаловался, что у местных жителей ухудшилось знание казахского языка. И это в Шымкенте, центре Южного Казахстана! Об этом он написал в письме в редакцию газеты «Замана».
Генрик Янковский, известный ученый-лингвист, на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Казахстаном. В своем письме он делится результатами недавнего визита в Шымкент и сетует:

Цитата:
«Я около двух месяцев прожил в вашем городе, который считается одним из основных оплотов казахского языка. Вокруг все словно в России. Даже соседи, общающиеся между собой на родном языке, с появлением русскоязычного незнакомца, сразу переходят на «великий и могучий». Дети, снующие по двору, целый день балакают на русском.

Кругом дефицит казахской речи, а письменная речь и того хуже.

Вышел как-то на улицу Уалиханова, а там надпись «российский холодильниктер»
Зашел в ресторан выпить пива. Официантка не знает, что такое «сыра» («пиво» на казахском — ред.).

Слава Аллаху, в городе есть места, где сохранены национальные традиции. Один из них — кымызхана «Әлия». И кумыс там отменный. Решил как-то поехать туда, сел в центре города на автобус №36. И тут началось! Кондукторы «Green Bus Company» и другие, объявляя остановки кричат: «Школа», «Больница», «Север», «Восток», «Озеро», «Колос», словно в казахском языке нет слов «мектеп», «аялдама» (школа, остановка).

«А ты съезди в «Нұрсәт», это самый настоящий казахский район», — посоветовали как-то знакомые.

Ну, поехал. И что увидел? «Стоянка для клиентов», «Сдам в аренду», «Дом продается», «Продается учас­ток», «Процедурный кабинет», «Место сбора при землетрясении». Вот он Казахстан, вот он Шымкент!

В свое время неплохо владел казахским языком, но после приезда в Казахстан мои знания несколько ухудшились
В любом месте казахи строят предложения с применением русских слов и союзов — «если», «хотя бы», «чтобы», «или», «да».

Я уже привык, к тому же через несколько дней уеду и забуду. Однако сегодня вышел на улицу и не выдержал — решил написать письмо вам.

Почему я не выдержал? На улице «Уәлиханова» открыли новый современный магазин «Фиркан». Ладно, я привык и к этому. Рядом стоят «Мечта», «Надежда». Я уже привык, что «Біз ашылдық» (Мы открылись) и другие лозунги дословно переведены с русского. Но что я вижу еще? Над надписью «Фрукты и овощи» красуется «Көкөністер мен жемістер». И теперь что, и «Азық-түлік» будет, как «Азықтар мен түліктер?» — гневно вопрошает Генрик Янковский.

Необходимая справка: профессору Генрику Янковскому сегодня 65. Он живет в Польше, научный сотрудник Познанского университета имени Адама Мицкевича, известный лингвист, востоковед, ученый-тюрколог, член Академии наук Польши, вице-президент общества востоковедения Польши, преподаватель факультета тюркологии названного университета, автор более 100 научных трудов по лингвистике.

Генрик Янковский женат на казашке Гуляйхан Актай. Она в свое время преподавала в международном казахско-турецком университете в Туркестане. В 2002 году по специальному приглашению уехала в Польшу. В 2011 году в польском городе Краков супруги выпустили «Казахско-польский словарь», куда вошли 20 тысяч слов. В университете открыто отделение казахского языка. Сегодня Гуляйхан Актай – профессор, преподает в Познанском университете.

Необходимо отметить, что Познанский университет ежегодно принимает на учебу нескольких казахстанских выпускников, оплата производится за счет бюджета страны.



Ой бай!
Это что же получается? За 26 лет независимости - почему-то с языком стало хуже чем было, так что ли?

Ну, уважаемому польскому профессору ведь есть с чем-то сравнивать, не правда ли?
И как так получается? Это что же, надо язык развивать, а не составлять многотомные словари новых слов, которые никто не читает, что ли?!
Кто виноват? Что делать?

Тьфу ты, и тут какие-то извечно русские вопросы пролезли сами собой...
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3069
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.09.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Милок,а у вас в планах нет создать Казахско-корейский словарь?
Тьфу ,о чём это я ,эта тема для вас болезненная)))
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§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.09.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Одна надежда на Тургай :-)
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.09.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Милок,а у вас в планах нет создать Казахско-корейский словарь?


Бог с вами, тут на действительно важные и нужные дела времени не хватает.
Впрочем, если найдутся энтузиасты, я готов им похлопать издалека!

Цитата:
kbkz1980:
Тьфу ,о чём это я ,эта тема для вас болезненная)))


Да обычная тема, прекращай.
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