Польский ученый, проживший пару месяцев в Шымкенте, пожаловался, что у местных жителей ухудшилось знание казахского языка. И это в Шымкенте, центре Южного Казахстана! Об этом он написал в письме в редакцию газеты «Замана».

Генрик Янковский, известный ученый-лингвист, на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Казахстаном. В своем письме он делится результатами недавнего визита в Шымкент и сетует:



Цитата: «Я около двух месяцев прожил в вашем городе, который считается одним из основных оплотов казахского языка. Вокруг все словно в России. Даже соседи, общающиеся между собой на родном языке, с появлением русскоязычного незнакомца, сразу переходят на «великий и могучий». Дети, снующие по двору, целый день балакают на русском.



Кругом дефицит казахской речи, а письменная речь и того хуже.



Вышел как-то на улицу Уалиханова, а там надпись «российский холодильниктер»

Зашел в ресторан выпить пива. Официантка не знает, что такое «сыра» («пиво» на казахском — ред.).



Слава Аллаху, в городе есть места, где сохранены национальные традиции. Один из них — кымызхана «Әлия». И кумыс там отменный. Решил как-то поехать туда, сел в центре города на автобус №36. И тут началось! Кондукторы «Green Bus Company» и другие, объявляя остановки кричат: «Школа», «Больница», «Север», «Восток», «Озеро», «Колос», словно в казахском языке нет слов «мектеп», «аялдама» (школа, остановка).



«А ты съезди в «Нұрсәт», это самый настоящий казахский район», — посоветовали как-то знакомые.



Ну, поехал. И что увидел? «Стоянка для клиентов», «Сдам в аренду», «Дом продается», «Продается учас­ток», «Процедурный кабинет», «Место сбора при землетрясении». Вот он Казахстан, вот он Шымкент!



В свое время неплохо владел казахским языком, но после приезда в Казахстан мои знания несколько ухудшились

В любом месте казахи строят предложения с применением русских слов и союзов — «если», «хотя бы», «чтобы», «или», «да».



Я уже привык, к тому же через несколько дней уеду и забуду. Однако сегодня вышел на улицу и не выдержал — решил написать письмо вам.



Почему я не выдержал? На улице «Уәлиханова» открыли новый современный магазин «Фиркан». Ладно, я привык и к этому. Рядом стоят «Мечта», «Надежда». Я уже привык, что «Біз ашылдық» (Мы открылись) и другие лозунги дословно переведены с русского. Но что я вижу еще? Над надписью «Фрукты и овощи» красуется «Көкөністер мен жемістер». И теперь что, и «Азық-түлік» будет, как «Азықтар мен түліктер?» — гневно вопрошает Генрик Янковский.



Необходимая справка: профессору Генрику Янковскому сегодня 65. Он живет в Польше, научный сотрудник Познанского университета имени Адама Мицкевича, известный лингвист, востоковед, ученый-тюрколог, член Академии наук Польши, вице-президент общества востоковедения Польши, преподаватель факультета тюркологии названного университета, автор более 100 научных трудов по лингвистике.



Генрик Янковский женат на казашке Гуляйхан Актай. Она в свое время преподавала в международном казахско-турецком университете в Туркестане. В 2002 году по специальному приглашению уехала в Польшу. В 2011 году в польском городе Краков супруги выпустили «Казахско-польский словарь», куда вошли 20 тысяч слов. В университете открыто отделение казахского языка. Сегодня Гуляйхан Актай – профессор, преподает в Познанском университете.



Необходимо отметить, что Познанский университет ежегодно принимает на учебу нескольких казахстанских выпускников, оплата производится за счет бюджета страны.







Ой бай!

Это что же получается? За 26 лет независимости - почему-то с языком стало хуже чем было, так что ли?



Ну, уважаемому польскому профессору ведь есть с чем-то сравнивать, не правда ли?

И как так получается? Это что же, надо язык развивать, а не составлять многотомные словари новых слов, которые никто не читает, что ли?!

Кто виноват? Что делать?



Тьфу ты, и тут какие-то извечно русские вопросы пролезли сами собой...