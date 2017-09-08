Цитата: Гость:

Лиля успокоилась и ей стало хорошо что 112 нет тут и Валентину тоже хорошо. Теперь они наши герои форума



Марик, меняю свой ник на Jeremy Charles Robert Clarkson. Как только редакция соизволил меня зарегинить.

С этого момента, кто Гость, тот - Марик.



Кто не спрятался, я не виноват!

