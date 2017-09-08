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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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адам
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свежий воздух:
Столько много новых интересных тем. Прям читешь и на читатся неможешь. Свежий воздух так и прет.


Безо всяких оцифрованых лудше стало намного и флуд только выиграл и мы можем писать все что хотим.никто не затыкает.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля успокоилась и ей стало хорошо что 112 нет тут и Валентину тоже хорошо. Теперь они наши герои форума :-P

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3068
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.09.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну а чё там в "Давай поженимся" Евгений "лошадник" кого выбрал Веронику или ту поэтусу в синем платье?

Ой бай,товарисч спекулянт бегая за сахером и яйцом
серию любимой программы пропустил
:lol: :-P
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Незваный гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
адам:
Безо всяких оцифрованых лудше стало намного и флуд только выиграл и мы можем писать все что хотим.никто не затыкает.

Можем, но все о нем, да о нем

Няня
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедненький адам. Обижали его тут старшие оказывается. А теперь свобода.

Jeremy Charles Robert Clarkson
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Лиля успокоилась и ей стало хорошо что 112 нет тут и Валентину тоже хорошо. Теперь они наши герои форума

Марик, меняю свой ник на Jeremy Charles Robert Clarkson. Как только редакция соизволил меня зарегинить.
С этого момента, кто Гость, тот - Марик.
:-o
Кто не спрятался, я не виноват!
:lol:

кость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свежий воздух:
Свежий воздух так и прет.
Действительно, прет... Все думаю чем, а это свежесть попахивает

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3068
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.09.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Будет!!!. 100 %.
Будет. Мы поговорили. С ним . решли "незавтра." то "послезавтра."

Ну как шашлык 100%ый.
Вроде как все сроки уже прошли,мог бы и рассказать народу,а то переживаем мы,можа по пьяне куриной тушкой тебя побили :lol:
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Релакс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо то как. Тихо . Спокойно. Всем добра и мира. Всем спать . Утром много дел. Кашку сварить. Кошку накормить.

Гость 2
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну как шашлык 100%ый.

Лиля тебе что без 112 скучно стало.всегда о нем да о нем, брось этих только нервы потить, давай о футболе или хокее.

Jeremy Charles Robert Clarkson
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик занудился, скушно ему дурака валять. Догадываясь , что этот дудачок- это он сам.
Марик, ты или выходи из погреба, или уже уходи бесследно.
Из тебя интриган, как их Арама Кашкин скрипка.
Отощал нибось, на курях. Ить пива то нормального не пьешь, одну политику орасановскую.
Я как представлю твою лицо, когда хочешь написать, а низя, мне тебя смех пробирается, не обижайся я случайно.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3068
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.09.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость 2:
брось этих только нервы потить

1)тема шашлыка не раскрыта
2)мне интересно, с какой легендой 112 обратно приползёт.
:lol:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3068
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.09.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура ,вы шо коньяк на радостях открыли
Сымаю шляпу,рижан напинали,причём по тяжёлой)))
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