мурка Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима... #22







Отправлено: - 18:55 Бедный Пономарев! Просто красиво попросили взять вину на себя. Как у нас любят делать наши "слуги народа"... как говорили в одной из известных телепередач. Только эти "слуги" давно уже работают против своего народа и в свой карман и в случае чего и попадает такой Понамарев. Очень жаль..... но это реалия нашей жизни...!