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≡ Установку подложного номера на служебный Lexus акима Костанайской области прокомментировали в МВД РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установку подложного номера на служебный Lexus акима Костанайской области прокомментировали в МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29557
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй вопрос - о нарушении Приказа МВД РК № 386, который предписывает уничтожать номерной знак в течение 30 дней, а не спустя 2 года, как это сделали костанайские полицейские, - остался без ответа.
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Виталий
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ все правильно делает, давить и прижимать таких надо.

707
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 14:51
Комментарий удален модератором.

В
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чем закончилась история, когда М. Щур поймал работника ТОО "ЛОТОН" с тремя одинаковыми номерами, а в кабинете начальника РЭО застал посторонного? Видать откупились, и "НГ", судя по затянувшейся паузе, "позолотили ручки"

В
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 15:39
Комментарий удален модератором.

§ Моше
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4348
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 08.09.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГостьЯ:
стране? или вы не местный? Взяли моду власть хаить, заткнулись бы уже... Без вас разберутся как-нибудь.

Ой какие холопы набежали, готовые за своего хозяина и его косяки сознательным гражданам глотку перегрызть , вы пробиваете самое днище, просто даже слов не могу подобрать...ещё про европейские ценности тут галдите, да с таким менталитетом это в противоположную сторону, куда нибудь в туркменистон...

[Исправлено: Моше, 08.09.2017 - 18:16]
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§ seroff
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 08.09.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мадам вы о :-P :-P :-P :-P и он за наши деньги живёт и имеет ещё больше с лева почему вы его защищаете может вы не местная?
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§ seroff
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 08.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну раз гостья то гости ,а ротик не разевай мы в своём городе сами разберёмся
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мурка
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедный Пономарев! Просто красиво попросили взять вину на себя. Как у нас любят делать наши "слуги народа"... как говорили в одной из известных телепередач. Только эти "слуги" давно уже работают против своего народа и в свой карман и в случае чего и попадает такой Понамарев. Очень жаль..... но это реалия нашей жизни...! :-(

§ peshexod
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 08.09.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего страшного не случилось, просто аким стеснительный вот и хочет быть не замечен, так сказать скромность обычная.
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В
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 20:07
Комментарий удален модератором.

тётя Соня
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КУСТАНАЕЦ:
он же не БАЙ и не КНЯЗЬ,

В почему аким должен контролировать какие номера установлены на служебной машине...на это есть водитель который отвечает за техническое состояние автомобиля..пострадал Пономарев В. Е.... и вообще надо было уволить его..и лишить права вождения на три года

Мася
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Так держать
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