Dron Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 199

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:16 Цитата: Наверное, ещё ни разу дороги в России не казались нам такими ровными

Цитата: Ещё раз убедились, что всё познаётся в сравнении

Это так, все познается в сравнении. И наверное каждый кто хотя бы раз ездил в Россию видел что дороги (по крайней мере федералки) там отличного качества. То же самое касается и дорожных полицейских, они там есть, но их как бы нет, не пестрит в глазах там от обилия на дорогах ДПСников в отличии от наших жолполовцев.