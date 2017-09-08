Гость Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные... #8







Отправлено: - 21:33 Цитата: Валентин:

Дешёвый популизм.

А как же невидимая рука рынка, а как же рыночные правила которые всё расставят по своим местам?!

Валя, очнись!

Какая рука? Какой рынок?

Если каждая медкомпания, каждая аптека ,,кормит'' кучу ,,простых'' государевых людей. Которые искренне считают, что поставлены на свой пост для кормления себя и своих близких. Если каждая бумажка, лекарство и препарат требует кучу согласований и утверждений. Если нормативы изготовления, хранения, транспортировки, реализации составлены таким образом, что нарушения можно найти у любого. Попробуй не ,,дать'', штрафами замордуют!

Какой рынок? Обычный базар. А нет! Ещё орталык и туельзедык.

Чем все закончится? Как обычно, ,,прищучат'' кто послабее, и будут дальше торговать в три дорога!

Возьми любую медкомпанию. У них у каждого торгового ежедневная задача: визиты к врачам. Как думаешь, о чем они беседуют на этих ,,визитах''? Почему у каждого медпреда служебный автомобиль и безлимитная корпоративная сотовая связь?

Думаешь, что медицинские компании настолько богаты и щедры, что могут это себе позволить?

Три раза ха!

Все окупается и отбивается запросто. Это миллионы, миллиарды. И сейчас, все это в один миг прикроют?

Когда врач прописывает дорогое и бесполезное лекарство, заранее зная, что оно поможет также, что и лекарство в 10-20 раз дешевле. Как назвать этого врача?

Это бизнес на крови. На слезах родственников и близких. На несчастье и на детях.

Это реально страшно