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§ NG.kz
Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные препараты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29557
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснил представитель Комитета фармации Арнур Нуртаев, конкуренция среди аптек тем не менее останется. Только снижать или увеличивать стоимость препаратов владельцы аптек смогут лишь в пределах заранее определённого лимита.
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потребитель
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...




Отправлено: 08.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни фига себе. регулирование
50 процентов повышает розница.
беспредел какой-то.

§ olegggon
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 08.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквально сегодня покупал препарат для поднятия гемоглобина. В "домик аптекаря" 1 ампула стоит 520 тенге, а в 59-ой аптеке стоит 324 тенге та же самая ампула. Короче аппетиты у этих аптекарей...
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гость
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...




Отправлено: 08.09.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши аптекари давно обнаглели. В соседней России лекартсва намного дешевле.

§ Сергей_я
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2127
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потребитель:
50 процентов повышает розница.

на бытовую , орг.технику, гаджеты и пр. тоже не плохо накидывают, только за счет этого и выживают всякие технодомы, мечты, сулпаки и прочее. В целом в статье написано
Код:
 от 50% до 10% в зависимости от стоимости лекарства.

Если они на дорогие препараты не будут накидывать по 50%, тогда не страшно. А на тот же уголь активированный - хай кидают свои 50%
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ди
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...




Отправлено: 08.09.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не забывайте, что одни покупают коробку, а другие вагон, вот и разница в цене

FOMA
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...




Отправлено: 08.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные препараты

А где цифры от которых отталкиваться? Где и как их проверить? Где оптовый поставщик, который прозрачно эти цифры показывает?

§ Валентин
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6683
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.09.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дешёвый популизм.
А как же невидимая рука рынка, а как же рыночные правила которые всё расставят по своим местам?!

Ну а после того, как нововведения примут, будут дикие вопли "почему нигде нельзя найти некоторые препараты, мне за ними что в Россию ехать?!" :)
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Гость
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...




Отправлено: 08.09.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Дешёвый популизм.
А как же невидимая рука рынка, а как же рыночные правила которые всё расставят по своим местам?!

Валя, очнись!
Какая рука? Какой рынок?
Если каждая медкомпания, каждая аптека ,,кормит'' кучу ,,простых'' государевых людей. Которые искренне считают, что поставлены на свой пост для кормления себя и своих близких. Если каждая бумажка, лекарство и препарат требует кучу согласований и утверждений. Если нормативы изготовления, хранения, транспортировки, реализации составлены таким образом, что нарушения можно найти у любого. Попробуй не ,,дать'', штрафами замордуют!
Какой рынок? Обычный базар. А нет! Ещё орталык и туельзедык.
Чем все закончится? Как обычно, ,,прищучат'' кто послабее, и будут дальше торговать в три дорога!
Возьми любую медкомпанию. У них у каждого торгового ежедневная задача: визиты к врачам. Как думаешь, о чем они беседуют на этих ,,визитах''? Почему у каждого медпреда служебный автомобиль и безлимитная корпоративная сотовая связь?
Думаешь, что медицинские компании настолько богаты и щедры, что могут это себе позволить?
Три раза ха!
Все окупается и отбивается запросто. Это миллионы, миллиарды. И сейчас, все это в один миг прикроют?
Когда врач прописывает дорогое и бесполезное лекарство, заранее зная, что оно поможет также, что и лекарство в 10-20 раз дешевле. Как назвать этого врача?
Это бизнес на крови. На слезах родственников и близких. На несчастье и на детях.
Это реально страшно
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