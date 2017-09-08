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§ NG.kz
За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела образования Костанайского района Совет по этике
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29557
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При обсуждении меры наказания мнения членов Совета разделись. Предложение о выговоре не прошло. Перевесом в один голос акиму Костанайского района рекомендовали объявить ей замечание за нарушение Кодекса этики госслужащего.
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димон
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 08.09.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но больше не горят его прожектора,
Под куполом оркестр его не слышен.
Но больше не горят его прожектора,
Под куполом оркестр его не слышен.

Куда ушли слоны, в какие города
Погонщики ведут учёного верблюда,
Куда уехал цирк, уехал он туда,
Где кто-то сказку ждёт и верит в чудо,
Куда уехал цирк.

Своих усталых змей туда факир несёт,
Бумажных голубей туда уносит ветер,
Туда под Новый год уходит старый год,
Туда на карусели едут дети.
Туда под Новый год уходит старый год,
Туда на карусели едут дети.

Там музыка гремит сегодня, как вчера,
И вновь заполнен зал, и зрители всё те же,
Кружится карусель, горят прожектора,
И чудеса вершатся на манеже.
Кружится карусель, горят прожектора,
И чудеса вершатся на манеже.

Куда уехал цирк, куда уехал цирк.

ди
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 08.09.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
серьезная тетка, фильмов про фашистов пересмотрела )))

Раман
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 08.09.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При обсуждении меры наказания для Салмагамбетовой мнения членов Совета разделись.

Надо понять,и, простить.
Ибо в образовании не только лишь все могут работать.
Тут и отпызявиться не долго...

Falco
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 08.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор Нечаевской ОШ, заняв этот пост, не вела уроки истории, а деньги получала немалые. Поэтому её и попросили с кресла на ниву просвещения. Но воз и ныне там.

В
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 08.09.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если она запишет на диктофон "воспитательные беседы" с ней курирующего зама акима района и зав облОНО, и предоставит их Совету по этике, отыграется не только за себя, но и за всех чиновников среднего звена по всему РК

Прохожий
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 08.09.17 - 20:54
Комментарий удален модератором.

Прохожий
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 08.09.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маржан Салмаганбетова очень порядочный человек! Очень сдержанный! Удивительно, что ее вывели из себя. Ничего, Маржан Дюсенбаевна, не переживайте! Мы Вас знаем как интеллигентного человека! Удачи Вам! Вы профессионал, наведите порядок в образовании Костанайского района!

Алтын
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 08.09.17 - 21:26
Комментарий удален модератором.

Алтын
Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела...




Отправлено: 08.09.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она тактичный и добросовестный человек, вежливая человеку относится с уважением знаем её по должности зама по социальным вопросам Тарановского района, а эти директора школ специально спровоцировали и решили записать..кого кого но её за грубость наказывать как то смешно
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