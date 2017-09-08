димон Re: За грубость рекомендовал наказать руководителя отдела... #1







Отправлено: - 19:24 Но больше не горят его прожектора,

Под куполом оркестр его не слышен.

Но больше не горят его прожектора,

Под куполом оркестр его не слышен.



Куда ушли слоны, в какие города

Погонщики ведут учёного верблюда,

Куда уехал цирк, уехал он туда,

Где кто-то сказку ждёт и верит в чудо,

Куда уехал цирк.



Своих усталых змей туда факир несёт,

Бумажных голубей туда уносит ветер,

Туда под Новый год уходит старый год,

Туда на карусели едут дети.

Туда под Новый год уходит старый год,

Туда на карусели едут дети.



Там музыка гремит сегодня, как вчера,

И вновь заполнен зал, и зрители всё те же,

Кружится карусель, горят прожектора,

И чудеса вершатся на манеже.

Кружится карусель, горят прожектора,

И чудеса вершатся на манеже.



Куда уехал цирк, куда уехал цирк.