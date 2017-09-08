/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дом с жильцами призраками		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Дом с жильцами призраками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29557
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Совхозная 2б в начале июля Аким области вручал ключи новоселам в построенном новом доме.Вот сделал пару фото из газеты чтоб напомнить.Так вот дом этот оказался пустым
Читать новость

агроном
Re: Дом с жильцами призраками




Отправлено: 08.09.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди на картошке, и даже известно у кого 8-)

§ сайлау курманов
Re: Дом с жильцами призраками
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.09.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и в правду , куда все подевались , или замок на одном подъезде , остальные жилые ?
Профайл Посетить вебсайт

Всем общий
Re: Дом с жильцами призраками




Отправлено: 08.09.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
или замок на одном подъезде

Все подьезды на замке.Я же не буду 5 подьездов фоткать.

§ drakon
Re: Дом с жильцами призраками
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11856
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Может новоселы были подставными.

А может Аким был - подставной... 8-)
Профайл

😎сержант диваных битв
Re: Дом с жильцами призраками




Отправлено: 08.09.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужасы нашего городка👀

Гость
Дом с жильцами призраками




Отправлено: 08.09.17 - 22:08
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 3
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх