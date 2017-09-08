Цитата: kbkz1980:

совет из гаража:

а круто бырыс то салават в последнем матче , три шайбы на 60 минуте. и 5-3 в итоге.





Смотрела,отменная была игра!

Не расслабляйся,сегодня рижане напинают Барысиков

Ну а чё там в "Давай поженимся" Евгений "лошадник" кого выбрал Веронику или ту поэтусу в синем платье?