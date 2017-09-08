NG.kz Перспективы развития международных пассажирских перевозок обсудили в Астане



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:57 Зарубежные эксперты заинтересовались успехами КТЖ, одной из первых внедрившей систему электронного билетирования, на долю которого сейчас приходится 70 процентов покупок. Большой интерес вызвал и скоростной транспорт, который соединяет все крупные города страны, сокращает время пути в два раза.

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