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§ NG.kz
Перспективы развития международных пассажирских перевозок обсудили в Астане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29557
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарубежные эксперты заинтересовались успехами КТЖ, одной из первых внедрившей систему электронного билетирования, на долю которого сейчас приходится 70 процентов покупок. Большой интерес вызвал и скоростной транспорт, который соединяет все крупные города страны, сокращает время пути в два раза.
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§ peshexod
Re: Перспективы развития международных пассажирских перевозок...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3265
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 08.09.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вагоны блин чистые подайте на первых парах, купе Костанай-Алматы ТУШИТЕСВЕТ!.
В билете стоит перевозчик ТОО ТУРКСИБ АСТАНА.
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