NG.kz 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:27 Из 10 000 сержантов решено повысить более 8000 человек. Их зарплата увеличится почти в два раза. Более 8000 сержантов в дорожно-патрульной полиции станут офицерами, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге в СЦК.

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