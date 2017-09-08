NG.kz Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции Казахстана и не только



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29557

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:25 Наверно это бывший сержант был, который теперь "не коррупционер" офицер... Досмотр на границе Киргизии с Казахстаном был самым строгим. На пути в Караганду нам пришлось даже пообщаться с местной дорожной полицией. У нас всё было в порядке, но они объявили нам, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

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