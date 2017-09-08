Гость3 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6308







Отправлено: - 18:20 Я тебе скажу, он тут никто нахапал в свое время хат и распетушился тут перед нами,на камрюхе гоняет.пусть там петушится а тут нечего перед простым народом хвастать пусть и идет подальше от простых людей.это реально бесит и так жрать нечего а тут еще он со своими понтами.