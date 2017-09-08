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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Смельчак
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно я тоже пну 112?

Гость 1
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш форум и без всяких ущербных оцифрованных спокойно развивается и растет, он нам не нужен тут

Тот же
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор Петров:
Спать ложишься наверно с его именим.

Я вобще не сплю,пропал сон.

nik
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Смельчак:
можно я тоже пну 112?

Это обязан сделать каждый потому что мы большая дружная банда))и кто с мечом к нам придет тот от нас и погибнет

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши аптекари уже давно обнаглели. В соседней России лекарства намного дешевле стоят.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Наши аптекари уже давно обнаглели. В соседней России лекарства намного дешевле стоят.

Тоже хочу успокоится а лекарства дорогие как жить? Пора уезжать , пусть тут остаются 112е

Гость 2
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гость 1 скажи как форум может быть " ваш" ? Ты кто? Непомню я тебя чет. Мышка?

Гость3
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тебе скажу, он тут никто нахапал в свое время хат и распетушился тут перед нами,на камрюхе гоняет.пусть там петушится а тут нечего перед простым народом хвастать пусть и идет подальше от простых людей.это реально бесит и так жрать нечего а тут еще он со своими понтами.

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nik:
Это обязан сделать каждый потому что мы большая дружная банда))и кто с мечом к нам придет тот от нас и погибнет


золотые слова. такой прекрасный флуд.
такой свежий воздух.
можно отдохнуть душой.
никого не трут.
потому что нет повода.
повод исчез.
слава всем.ура.

Поздравляю
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
повод исчез.
слава всем.ура.

Уррраааааа!!11 Это первая наша крупная победа!
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