Цитата: Сергей:

видел в ютюбе чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрей Драчев бывший морпех пал от рук такого же кикбоксера в весовой категории до 70



Не совсем удачный пример. Во первых Зиранов весит не менее 80 кг если не больше при росте 175 см. А о вторых цитата из СМИ : "Зиранов вышел драться с Драчевым один на один, но до этого Андрея избивали сразу несколько человек. При этом точные причины конфликта неизвестны, но сообщается, что группа хулиганов всячески провоцировала Драчева на драку."



Далее : " Анар Зиранов преподавал смешанные единоборства у детей и взрослых в клубе "Мастер", имеющим криминальную репутацию.

В официальных боях Зиранов не участвовал. Его рост 175 см.



Хотя какая собственно разница, кто, чего и сколько там. Спорт не для уличных разборок. Человека не вернёшь. Мои соболезнования. А таких упырей сажать пожизнено нужно.