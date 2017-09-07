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≡ Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии полицейских, которые они озвучили сегодня, 7 сентября, 20-летний мастер спорта по кикбоксингу Диар Кожаков избил 21-летнего Дмитрия Дядюна в одиночку.
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тётя Соня
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 08.09.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
будут ходить и бояться.

кого боятся то? ты тут пиши не отходя от берега... если так много здоровья у тебя... не пугай из за угла...

elektron
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 08.09.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
видел в ютюбе чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг Андрей Драчев бывший морпех пал от рук такого же кикбоксера в весовой категории до 70


Не совсем удачный пример. Во первых Зиранов весит не менее 80 кг если не больше при росте 175 см. А о вторых цитата из СМИ : "Зиранов вышел драться с Драчевым один на один, но до этого Андрея избивали сразу несколько человек. При этом точные причины конфликта неизвестны, но сообщается, что группа хулиганов всячески провоцировала Драчева на драку."

Далее : " Анар Зиранов преподавал смешанные единоборства у детей и взрослых в клубе "Мастер", имеющим криминальную репутацию.
В официальных боях Зиранов не участвовал. Его рост 175 см.

Хотя какая собственно разница, кто, чего и сколько там. Спорт не для уличных разборок. Человека не вернёшь. Мои соболезнования. А таких упырей сажать пожизнено нужно.

М даа
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 08.09.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта тётка Соня явно одинокая старая дева с бородавкой. Читаешь её фашистские реплики и волосы дыбом. Как можно в эфир пропускать такие шовинистические комменты. Пишет че попало лишь бы "по чернее" и на всеx темаx успевает наследить и всем "нагадить". Такое даже мнением не назовешь, просто "воспалённое" воображение. Это вызывает лишь недоумение,откуда такое "чудо" берётся. Это что порождение реалий сегодняшней жизни?,тогда сочувствую глубоко...

Человек.
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 08.09.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ничего, следствие ещё идёт. А значит ещё все может измениться, что вы раскудахтались. Это пока от ДВД такой ответ,на данный момент. Парня нет... Кто бы что не говорил, избивать человека не у кого нет такого права..
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