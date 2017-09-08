Цитата: ГостьЯ:

стране? или вы не местный? Взяли моду власть хаить, заткнулись бы уже... Без вас разберутся как-нибудь.



Ой какие холопы набежали, готовые за своего хозяина и его косяки сознательным гражданам глотку перегрызть , вы пробиваете самое днище, просто даже слов не могу подобрать...ещё про европейские ценности тут галдите, да с таким менталитетом это в противоположную сторону, куда нибудь в туркменистон...



[Исправлено: Моше, 08.09.2017 - 18:16]