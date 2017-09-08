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≡ КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки общедомовых счетчиков населению		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки общедомовых счетчиков населению
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В действиях руководства теплокомпании усмотрели состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 164 КоАП РК (несоблюдение субъектом естественных монополий ограничений, установленных Законом РК).
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Гость
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пару лет их всем навязывали, чере пкск

Сергей Миронов
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквально вчера сообщалось что прокуратура добилась снижения цен на автобус, сегодня отмена счетчиков! Прокуроры, вы че такие классные то? Молодцы, супер, апплодирую стоя!

Антивандал
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто скажет, почему в квитанциях указывают суммы на оплату антивандальных устройств на счётчики тепла? счётчики стоят в подвалах и доступа к ним вандалов должно быть исключено, я так понимаю. Или чего-то не знаю?

Допекло
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отгадайте с трёх раз:
где КТЭК возьмёт 2,5 млн на уплату штрафа?

Правильно...

Так кто в итоге оштрафован?!!

§ Змея Подколодная
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас голосовали поквартирно, больше 50% были против счетчика, так и не установили.
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1111
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грёбанный стыд... У немцев,щёчики являюца собственностью теплокомпании,штобы контролировать ПОТРЕБИТЕЛЯ и не стОют ниху,пардон,нишиша. И показания,снимающиеся с щёчика-испарителя,ниху,пардон,нишиша не стОят. Как у нас всё в Qazahstane всё запущено... Болото,ква!

§ Victor Yang
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.09.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
больше 50% были против счетчика, так и не установили.

Зря, кстати. Те кто установил раньше - те его "отбили" буквально за несколько месяцев сезона. А сейчас и цена выше, и разница не такая большая.
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1111
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
У нас голосовали поквартирно, больше 50% были против счетчика, так и не установили.

И? И что ЭТО дало? Снимают-то с вас плату паушально. Прайсы. Прайсы нужно контролировать! Контролировать,и по-возможности "плющить"!

кустанаец
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отменили коэфициент на газ велели вернуть деньги - повысили цены на газ.
штрафанули ктэк за счетчики - подняли цену на тепло.
кажется я что-то начинаю понимать.
в расчетах цены на газ и тепло.

Ося
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в доме, площадь квартир 5300 м2, экономия по счетчику идет от 600 до 800 тыс. рублей в год (в зависимости от лютости зимы). У кого нет счетчиков общедомовых эти деньги дарят тепловым сетям. Вот такая арифметика.

5555
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ося:
от 600 до 800 тыс. рублей в год

Бред, вы это можете экономить только до того момента пока 50% города не поставит счетчики. Потом значительная сумма потерь теплокомпанией будет пересчитана и внесена в тариф на очередной год. Просто в настоящее время без счетчика они его посчитать и обосновать не могут. А как наберется статистика так сразу все все оплатят.

§ Victor Yang
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.09.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Бред, вы это можете экономить только до того момента пока 50% города не поставит счетчики.

Если сумма сэкономленных денег больше стоимости счетчика - уже можно считать, что он себя оправдал. Да и абонентская плата всегда будет выше платы по счётчику. Другой вопрос, что с общедомовым счётчиком каждая отдельная квартира не может экономить.
Профайл

Ося
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общедомовые счетчики у нас в доме стоят с 2002 года. Жильцы оплату производят в ТСЖ, а не тепловым сетям. В квитанциях насчитывали по городскому тарифу. Первые пять лет, по решению собрания, перерасчет по теплу и ГВС не делали, что бы накопить ,за счет разницы , на счету деньги для расходов по дому. Сначала регулировали бойлерную в ручную, в зависимости от температуры снаружи. Пять лет назад поставили автоматику, сейчас вообще туда не суемся. На сегодняшний день: плата за тепло 19,4 руб/м2; ограждение двора, видео наблюдение, ремонт кровли, ремонт асфальтового покрытия двора, лучшая детская площадка, заменили все трубы подвала и тех.этажа, вынесли стояк подачи ГВС в общий коридор дома, каждые три года ремонт всех 14-ти этажей, заменили всю систему пожаротушения, заменили 45 дверей общего пользования на стеклопакеты (даже в подвале окна поставили из стеклопокетов) , много чего сделали, уже не упомнишь.

Ося
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квартирные тепловые счетчики не выгодны, только одна поверка каждые четыре года сожрет всю экономию. Что то я не помню в Кустанае дома с горизонтальной разводкой отопления, счетчики ставят в квартиры только с такой разводкой.
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