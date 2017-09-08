Ося Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки... #13







Отправлено: - 18:00 Общедомовые счетчики у нас в доме стоят с 2002 года. Жильцы оплату производят в ТСЖ, а не тепловым сетям. В квитанциях насчитывали по городскому тарифу. Первые пять лет, по решению собрания, перерасчет по теплу и ГВС не делали, что бы накопить ,за счет разницы , на счету деньги для расходов по дому. Сначала регулировали бойлерную в ручную, в зависимости от температуры снаружи. Пять лет назад поставили автоматику, сейчас вообще туда не суемся. На сегодняшний день: плата за тепло 19,4 руб/м2; ограждение двора, видео наблюдение, ремонт кровли, ремонт асфальтового покрытия двора, лучшая детская площадка, заменили все трубы подвала и тех.этажа, вынесли стояк подачи ГВС в общий коридор дома, каждые три года ремонт всех 14-ти этажей, заменили всю систему пожаротушения, заменили 45 дверей общего пользования на стеклопакеты (даже в подвале окна поставили из стеклопокетов) , много чего сделали, уже не упомнишь.