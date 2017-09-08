Сергей_я Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2127

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:50 Цитата: потребитель:

50 процентов повышает розница.

на бытовую , орг.технику, гаджеты и пр. тоже не плохо накидывают, только за счет этого и выживают всякие технодомы, мечты, сулпаки и прочее. В целом в статье написано

Код: от 50% до 10% в зависимости от стоимости лекарства.

Если они на дорогие препараты не будут накидывать по 50%, тогда не страшно. А на тот же уголь активированный - хай кидают свои 50%