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§ NG.kz
Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные препараты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснил представитель Комитета фармации Арнур Нуртаев, конкуренция среди аптек тем не менее останется. Только снижать или увеличивать стоимость препаратов владельцы аптек смогут лишь в пределах заранее определённого лимита.
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потребитель
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...




Отправлено: 08.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни фига себе. регулирование
50 процентов повышает розница.
беспредел какой-то.

§ olegggon
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 08.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквально сегодня покупал препарат для поднятия гемоглобина. В "домик аптекаря" 1 ампула стоит 520 тенге, а в 59-ой аптеке стоит 324 тенге та же самая ампула. Короче аппетиты у этих аптекарей...
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гость
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...




Отправлено: 08.09.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши аптекари давно обнаглели. В соседней России лекартсва намного дешевле.

§ Сергей_я
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2127
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потребитель:
50 процентов повышает розница.

на бытовую , орг.технику, гаджеты и пр. тоже не плохо накидывают, только за счет этого и выживают всякие технодомы, мечты, сулпаки и прочее. В целом в статье написано
Код:
 от 50% до 10% в зависимости от стоимости лекарства.

Если они на дорогие препараты не будут накидывать по 50%, тогда не страшно. А на тот же уголь активированный - хай кидают свои 50%
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ди
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...




Отправлено: 08.09.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не забывайте, что одни покупают коробку, а другие вагон, вот и разница в цене

FOMA
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...




Отправлено: 08.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные препараты

А где цифры от которых отталкиваться? Где и как их проверить? Где оптовый поставщик, который прозрачно эти цифры показывает?

§ Валентин
Re: Минздрав установит лимит наценки для аптек на лекарственные...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6683
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.09.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дешёвый популизм.
А как же невидимая рука рынка, а как же рыночные правила которые всё расставят по своим местам?!

Ну а после того, как нововведения примут, будут дикие вопли "почему нигде нельзя найти некоторые препараты, мне за ними что в Россию ехать?!" :)
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