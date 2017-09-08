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≡ 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 10 000 сержантов решено повысить более 8000 человек. Их зарплата увеличится почти в два раза. Более 8000 сержантов в дорожно-патрульной полиции станут офицерами, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге в СЦК.
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§ сайлау курманов
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2094
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
буду кота кормить ветчиной , чтоб на сервелат не зарился
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* drakon
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11853
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
буду кота кормить ветчиной , чтоб на сервелат не зарился

А у нас сервелат - дешевле ветчины... :lol:
Профайл

офицер
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь в кабаках при исполнении песни "Офицеры" указанные сержанты будут гордо вставать и держать себя за сердце. Может всё же не пачкать такое звание?

заика
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну-ну!

Гость
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все бы хорошо, только вот сержантики обычно на побегушках. Просят водителя присесть в машину к старшему, а сами на стреме стоят.

1111
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 14:48
Комментарий удален модератором.

1111
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
интересно:
у сержанта зп. 50-60.000 тг. в мес!!! это стыдоба, как можно самого себя содержать на эти деньги, н

Ну на летёх пойти учица хотябы. Или масла под высокой тульей не хватает? Ну терь афтаматом "офицерское" жаловонье будут палучать,а ефрейтарами (по IQ) так и астануца.

§ Макарыч
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 540
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 08.09.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повысьте их до капитанов, они еще и кошек с деревьев доставать начнут ))
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§ Макарыч
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 540
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 08.09.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следующий шаг повысить всех рядовых сотрудников акиматов до начальников отделов ))
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Гость
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиократия. Начало.

§ Затоболец
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 08.09.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Следующий шаг повысить всех рядовых сотрудников акиматов до начальников отделов ))

вот это правильно, все поголовно будут начальники, и страна войдет в 50 стран
Профайл

Маркс
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупционные цены вырастут. Сержанты стоили дешевле, чем офицеры. Офицеры - это уже звезды.

1
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 15:48
Комментарий удален модератором.

ХХХ
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что тут скрывать, у нас на госслжбу идут не за тем, что служить на благо стране, а чтоб с людей этой же страны денежку стрич ---Ах ты Сереженька Якой умный!!! А если нет работы по специальности не берут то и идут на госсслужбу в те же ЦОНы сидеть бабушкам да не понимающим по ....раз обьяснять что да как. Ты думаешь от хрошей жизни за копейки? Просто нужно кормить семью за родителями присмотреть помочь.

ХХХ
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сидите тут форумные балоболы. Взяли бы как Дениска собрались атопробегом до Астаны. А то трещите как сороки.Каждый в своем гнезде.
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