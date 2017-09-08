Да что тут скрывать, у нас на госслжбу идут не за тем, что служить на благо стране, а чтоб с людей этой же страны денежку стрич ---Ах ты Сереженька Якой умный!!! А если нет работы по специальности не берут то и идут на госсслужбу в те же ЦОНы сидеть бабушкам да не понимающим по ....раз обьяснять что да как. Ты думаешь от хрошей жизни за копейки? Просто нужно кормить семью за родителями присмотреть помочь.