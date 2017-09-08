Цитата: Змея Подколодная:

Тюрьмы переполнены и все сидят "ни за что". Такая наивная, не знала она ,что за бабки. Все знала и все прекрасно понимала и свой процент имела с этого, просто так "грязные" деньги никто вымогать не будет, а она занималась именно вымогательством. Вам бы руководство распорядилось просить "откат" Вы бы согласились?





я даже газеты не выписываю, говорю словами масяни: "пшел ты в ...опу директор" в нашем случае аким района Ахметов, приветы ему через зама передаю, тот делает вид что непонимать