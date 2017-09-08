Змея Подколодная Re: Получив 2 года лишения свободы, заместитель заведующей... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 323

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:31 Цитата: Ни за что посадили тётку.

Тюрьмы переполнены и все сидят "ни за что". Такая наивная, не знала она ,что за бабки. Все знала и все прекрасно понимала и свой процент имела с этого, просто так "грязные" деньги никто вымогать не будет, а она занималась именно вымогательством. Вам бы руководство распорядилось просить "откат" Вы бы согласились?