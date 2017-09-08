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§ NG.kz
Получив 2 года лишения свободы, заместитель заведующей яслями-садом упала в обморок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобылбаева обвинялась в посредничестве во взяточничестве. На первом судебном заседании, которое состоялось 7 сентября, она призналась, что взяла откат у подрядчика, ремонтировавшего крышу, и передала его заведующей ясли-садом Хажиевой.
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Гость
Re: Получив 2 года лишения свободы, заместитель заведующей...




Отправлено: 08.09.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда у детей деньги воровала, в обморок не падала?

ТАНОМИ
Re: Получив 2 года лишения свободы, заместитель заведующей...




Отправлено: 08.09.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вот и верь после этого людям!" Непорядочно обманывать. Не только статус свидетеля не дали, не только свободы лишили, так ещё и имущество конфисковали! Отсюда и обморок.

* Змея Подколодная
Re: Получив 2 года лишения свободы, заместитель заведующей...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала взятки берут, а потом лекарства пьют и в обмороки падают, театр Бабы Фисы. Но что самое интересное, те, кто миллионами наворовали, уже по амнистии вышли. В данном случае из за 350 000 тенге присядут на казенные харчи.
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123
Re: Получив 2 года лишения свободы, заместитель заведующей...




Отправлено: 08.09.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где совесть у фиников? И кто потом будет сотрудничать с вами? Горите в аду. Ни за что посадили тётку.

Бывалый
Re: Получив 2 года лишения свободы, заместитель заведующей...




Отправлено: 08.09.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и поделом.
Думала предательством заслужить индульгенцию?
дудки!
Предателей никто и никогда не любил.

судья дред
Re: Получив 2 года лишения свободы, заместитель заведующей...




Отправлено: 08.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По словам Тобылбаевой, в обмен на помощь следствию ей обещали статус свидетеля, однако ей все же пришлось предстать перед судом по ст. 368 УК РК (посредничество во взяточничестве)."
Если бы она не сдала Хажиеву, то ей бы вменили мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Тогда бы ей назначили наказание как минимум 3.5 лет.
Таков закон, жало конечно, хороший человек ...

* Змея Подколодная
Re: Получив 2 года лишения свободы, заместитель заведующей...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ни за что посадили тётку.

Тюрьмы переполнены и все сидят "ни за что". Такая наивная, не знала она ,что за бабки. Все знала и все прекрасно понимала и свой процент имела с этого, просто так "грязные" деньги никто вымогать не будет, а она занималась именно вымогательством. Вам бы руководство распорядилось просить "откат" Вы бы согласились?
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