Цитата: Все просто:

Дракош, а где корефан Марикелло? Поди во все тяжкие пустился, или на особом задании.

Сейчас урожай с фазенды соберет и откроет ветку "батва и братва"

Его выгнали с форума и правильно сделали! Спасибо за это как администрации так и Валентину!