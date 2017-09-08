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Куратор темы: drakon
Гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.09.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, а где корефан Марикелло? Поди во все тяжкие пустился, или на особом задании.
Сейчас урожай с фазенды соберет и откроет ветку "батва и братва"

Его выгнали с форума и правильно сделали! Спасибо за это как администрации так и Валентину!

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11853
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Эх, сала бы сейчас, да старенького, да с чесночком. Уххх

Спасибо,что - напомнил,такое есть

у меня.Счас пожарю,да с картошкой.
Обед - скоро... :lol: :oops: :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11853
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, а где корефан Марикелло?

Он здесь,на форуме,я даже знаю
под каким НИКом... :lol: :oops: :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11853
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Спасибо за это как администрации так и Валентину!

Кишка - тонка,Марика - выгнать.Он скоро - вернётся... :lol: :oops:
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Марик
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.09.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Отправлено: 08.09.17 - 16:17
Цитата:
Все просто:
Дракош, а где корефан Марикелло?

Он здесь,на форуме,я даже знаю
под каким НИКом...

Я подло беру чужие ники и провоцирую тут всех ты угадал дракон

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11853
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марик:
Я подло беру чужие ники и провоцирую тут всех ты угадал дракон

То,что вы анонимы - берёте каждый раз
другие НТКи - я знаю. Но вам далече - до
Марика,он такой кернёй - не страдает... :-o :lol: :oops:
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