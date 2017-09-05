/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проспект Абая останется без деревьев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Проспект Абая останется без деревьев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья пилят, рядом удобряют глиной,цементным раствором или какойто иной смесью... а деревья гибнут на глазах...
Читать новость

Товарищ Ын
Re: Проспект Абая останется без деревьев




Отправлено: 05.09.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже Архимед ненавидит деревья

§ шолом рубашкин
Re: Проспект Абая останется без деревьев
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 06.09.17 - 05:45
Комментарий удален модератором.
Профайл

т.Соня
Re: Проспект Абая останется без деревьев




Отправлено: 06.09.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ,самое главное,что никто не слушает мнение населения.Начальство приходит и уходит,а нам,горожанам, здесь жить дальше,жариться на солнце.Вот посмотрите что за остановочные павильоны поставили.Выходишь из поликлиники и спрятаться от солнцепека некуда.Эй,вы,господа в джипах,спуститесь к людям.Услышьте,наконец,мнение народа.

§ CkapaBeu
Re: Проспект Абая останется без деревьев
CkapaBeu


(Пользователи)
Сообщений: 676
Регистрация: 05.06.11
Отправлено: 06.09.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он латентный гомосексуалист, оттого и укорачивает и выкорчевывает "фаллосы" вокруг.
Профайл

§ 74
Re: Проспект Абая останется без деревьев
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4307
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 06.09.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дендрофобия – боязнь деревьев

Одной из разновидностей ботанофобии, боязни растений, является дендрофобия, то есть боязнь деревьев. С ней также схожа гилофобия, но если больные дендрофобией боятся даже одного маленького деревца, то гилофобы должны увидеть хотя бы посадку, чтобы испугаться.

Стать поводом для страха деревья могли лишь в редких случаях: после аварий, где причиной послужило дерево, после просмотра фильмов ужасов или страшных рассказов в детстве, после которых обязательно представляешь вместо веток – руки, дупла – глаза, корней - ноги. Страшные образы особенно остро встают перед малышами, у которых очень сильно развита фантазия. После переживаний может наступить некоторая боязнь деревьев, а потом и вовсе образоваться дендрофобия, если родители не обращают на такое внимания.

Одно из самых страшных деревьев находится во владениях престарелого дома в небольшом городке Bury St Edmunds, великобританского графства Саффолк. Оно будто бы собирается съесть всех, кто к нему подходит, а дети одного из жителей неделю не могли нормально спать, увидев такое чудовище. Именно схожие с такими образцами деревья вызывают в психике ребенка негативный отклик. Да и взрослый не всегда спокойной отреагирует, увидев данное дерево.

Лечение дендрофобии невозможно без тесного взаимодействия с объектом страха – деревьями. Применяются методы расслабления, во время паники, вызываемой объектом. Начинать нужно с одиночных деревьев и постепенно переходить на лес. Когда и данная преграда будет преодолена – можно говорить о выздоровлении.
http://www.fobies.ru/dendropriobia.html
Профайл

§ yudjin
Re: Проспект Абая останется без деревьев
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4763
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.09.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
т.Соня:
.Вот посмотрите что за остановочные павильоны поставили.

тюю а шо красивые... как стринги на ж...е
много схожего


А вырубка деревьев похожа на интимную стрижку сделанную топором.... уж простите за пошлое сравнение)
Профайл

§ лимон
Re: Проспект Абая останется без деревьев
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.09.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
как стринги на ж...е

Цитата:
yudjin:
интимную стрижку

дедушка Фрейд как-бы намекает :lol:
Профайл

§ CHINOIS
Re: Проспект Абая останется без деревьев
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья рубят чтобы не на что потом вешать было.....
Профайл

§ Медный
Re: Проспект Абая останется без деревьев
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:

по традиции вешают на столбах :-)
Профайл

§ CHINOIS
Re: Проспект Абая останется без деревьев
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
по традиции вешают на столбах

а извини, я привык что на гиляках:)))))
Профайл

гость
Re: Проспект Абая останется без деревьев




Отправлено: 08.09.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сержант диваных битв:
ктобе не чем неотличается от Уральска,Атырау,Актау.,Караганды и других.

Ну не скажите, был и в Гурьеве и в Караганде, зеленых насаждений там было предостаточно. Но видимо новым правителям городов и областей деревья очень мешают свои владения осматривать...
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 5
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх