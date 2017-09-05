74 Re: Проспект Абая останется без деревьев #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4307

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:16 Дендрофобия – боязнь деревьев



Одной из разновидностей ботанофобии, боязни растений, является дендрофобия, то есть боязнь деревьев. С ней также схожа гилофобия, но если больные дендрофобией боятся даже одного маленького деревца, то гилофобы должны увидеть хотя бы посадку, чтобы испугаться.



Стать поводом для страха деревья могли лишь в редких случаях: после аварий, где причиной послужило дерево, после просмотра фильмов ужасов или страшных рассказов в детстве, после которых обязательно представляешь вместо веток – руки, дупла – глаза, корней - ноги. Страшные образы особенно остро встают перед малышами, у которых очень сильно развита фантазия. После переживаний может наступить некоторая боязнь деревьев, а потом и вовсе образоваться дендрофобия, если родители не обращают на такое внимания.



Одно из самых страшных деревьев находится во владениях престарелого дома в небольшом городке Bury St Edmunds, великобританского графства Саффолк. Оно будто бы собирается съесть всех, кто к нему подходит, а дети одного из жителей неделю не могли нормально спать, увидев такое чудовище. Именно схожие с такими образцами деревья вызывают в психике ребенка негативный отклик. Да и взрослый не всегда спокойной отреагирует, увидев данное дерево.



Лечение дендрофобии невозможно без тесного взаимодействия с объектом страха – деревьями. Применяются методы расслабления, во время паники, вызываемой объектом. Начинать нужно с одиночных деревьев и постепенно переходить на лес. Когда и данная преграда будет преодолена – можно говорить о выздоровлении.

http://www.fobies.ru/dendropriobia.html