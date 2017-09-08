Цитата: Шизофрения:

Призрак 112 ходит по форуму. ))) И зачем выгоняли вы все его если он вам везде мерещится, а?

-а с другой стороны, почему вы хотите, что бы Марик совсем прекратил свою форумную жизнедеятельность.... смотрел его ники.... все открыты....не переводился он в режим чтения редколлегией....

- ну ка Марик выходи....подлый трус....