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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шизофрения:
Призрак 112 ходит по форуму. ))) И зачем выгоняли вы все его если он вам везде мерещится, а?

Привет 112й! Не надоело свое нутро показывать, уйди честно :-x

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3975
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.09.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шизофрения:
Призрак 112 ходит по форуму. ))) И зачем выгоняли вы все его если он вам везде мерещится, а?

-а с другой стороны, почему вы хотите, что бы Марик совсем прекратил свою форумную жизнедеятельность.... смотрел его ники.... все открыты....не переводился он в режим чтения редколлегией....
- ну ка Марик выходи....подлый трус.... :-) :-) :-)
Профайл

Дух
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он ушел. Это призрак его тут у вас в голове. Засел сильно и надолго походу.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перекличка в дурдоме прошла успешно! О 112 вспомнили все)))

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дух:
Это призрак его тут у вас в голове. Засел сильно и надолго походу.

Ты походу он и есть и даже не думай нас тут всех спровоцировать друг на друга,мы дружная команда на форуме и всяким выскочкам провокаторам тут не место!

qwerty
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я не боюсь 112-го :-P
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