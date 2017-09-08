/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки общедомовых счетчиков населению		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки общедомовых счетчиков населению
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29550
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В действиях руководства теплокомпании усмотрели состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 164 КоАП РК (несоблюдение субъектом естественных монополий ограничений, установленных Законом РК).
Читать новость

Гость
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пару лет их всем навязывали, чере пкск

Сергей Миронов
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквально вчера сообщалось что прокуратура добилась снижения цен на автобус, сегодня отмена счетчиков! Прокуроры, вы че такие классные то? Молодцы, супер, апплодирую стоя!

Антивандал
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто скажет, почему в квитанциях указывают суммы на оплату антивандальных устройств на счётчики тепла? счётчики стоят в подвалах и доступа к ним вандалов должно быть исключено, я так понимаю. Или чего-то не знаю?

Допекло
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...




Отправлено: 08.09.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отгадайте с трёх раз:
где КТЭК возьмёт 2,5 млн на уплату штрафа?

Правильно...

Так кто в итоге оштрафован?!!

* Змея Подколодная
Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас голосовали поквартирно, больше 50% были против счетчика, так и не установили.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 169
Пользователей: 3
Всего: 172

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх