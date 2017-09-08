Антивандал Re: КТЭК оштрафовали на 2, 5 млн за навязывание установки... #3







Отправлено: - 14:13 А кто скажет, почему в квитанциях указывают суммы на оплату антивандальных устройств на счётчики тепла? счётчики стоят в подвалах и доступа к ним вандалов должно быть исключено, я так понимаю. Или чего-то не знаю?