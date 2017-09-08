КУСТАНАЕЦ Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима... #3







Отправлено: - 13:49 с чего бы это угомониться?! считаю аким должен угомониться он же не БАЙ и не КНЯЗЬ, он чиновник получающий зарплату если это не так тогда его наказать по черному, если так то пусть ответит по ЗАКОНАМ РК, так и так будет "бит"