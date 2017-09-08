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≡ 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29550
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 10 000 сержантов решено повысить более 8000 человек. Их зарплата увеличится почти в два раза. Более 8000 сержантов в дорожно-патрульной полиции станут офицерами, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге в СЦК.
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§ сайлау курманов
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2094
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
буду кота кормить ветчиной , чтоб на сервелат не зарился
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§ drakon
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11843
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.09.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
буду кота кормить ветчиной , чтоб на сервелат не зарился

А у нас сервелат - дешевле ветчины... :lol:
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офицер
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь в кабаках при исполнении песни "Офицеры" указанные сержанты будут гордо вставать и держать себя за сердце. Может всё же не пачкать такое звание?
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