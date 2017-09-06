Цитата: Гость:

А что если послужит примером другого. Молодежь скажет, если мы тоже хотим курить, нюхать и колоться, чтоб быть похожим него.

Я же говорю, дурость несешь, пытаешься отбрыковываться от реальности, лицемеришь перед форумом. Если бы наркотики повлияли на него как на "творческую" личность (Кобейн, Ленон и т.п.) можно было бы хоть заикнуться, но наркотики не сделали его даже хотя бы богатым (он такой по наследству), знаменитым они его тоже не сделали (если годы назад пресса писала о нем как о внуке "01", а теперь как династийном политике), тем более как я могу быть на него похожим употребляя гадость, если Айсултан сам осуждает ее и клянет, она как и для остальных наркоманов не заменила, не излечила, не улучшила, не утешила, не осчастливила... Что тут глупости обсуждать, даже 112 в последнее время такие глупости не выпускает в таком виде и количестве.Цитата: Гость:

если хотят быть примером, создают лечебницы, чтобы быть примером.

Предъявы в стиле францисканства - ханжество и лицемерие, жду когда на личности перейдем, хотя личность Айсултана уже мусолим. Сначала ты упомянул, что употреблять наркоту, чтобы ... (быть похожим на ...) - это причина (цель), а строительство лечебниц - это средство борьбы уже с зависимостью. Так если он старается уберечь примером, не делает ли он больше и от себя.