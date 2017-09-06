/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29551
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«…С самого начала регистрировал Facebook page с одним желанием – быть абсолютно честным. Ради истины. В жизни может быть тысяча проблем, но ложь – самый опасный капкан, выбраться из которого удается немногим. Так получилось, что в свои годы я знаю это совершенно точно.
Читать новость

1117
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 07.09.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Вы не поняли - это предвыборная речь .......

Не дай Бог...

одна страна
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 07.09.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Лицемерить изволите! Если бы какой Вася Мыркымбаев признался, что бывший наркоман, на него бы ушат помоев вылили, обвинили бы во всем, что угодно.

Лицемерите вы тут на форуме, ибо уже вылили ушат помоев на него о вранье (типа пиар ход такой? Подставить отца, осудить его заочно, инсценировать самоубийство, а в реале он на Гавайях, чтобы внука продвигать?), о том чего он еще не сделал с футболом, о том, что дед знал/не знал - типичный "Пусть говорят" с малаховыми. К тому же, выше расписал Козлову о различиях - наркомана и быдла, увлекающегося наркотиками. У меня в доме живет парень, который по этому делу в Затоболовке лежал. В доме большинство об этом знают, здороваются, жалеют его и родителей, он ведь не вор и не убийца, не быдло. Никто его не делает изгоем, только на форуме расписывают о лицемерии какие-то ханжи и лицемеры. ) Цитата:
Гость:
пережил душевную трагедию'', простить и понять...

Ты что как Козлов несешь чушь, какое "понять и простить", ты что с ним что-то сделать хочешь? А нет, ты просто гнобишь его, отчуждаешь его от социума, он президентской четы к которой у населения претензии, не нашего порядка, лицемеришь по собой же сказанному. Хех, "людишки".

одна страна
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 07.09.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А что если послужит примером другого. Молодежь скажет, если мы тоже хотим курить, нюхать и колоться, чтоб быть похожим него.

Я же говорю, дурость несешь, пытаешься отбрыковываться от реальности, лицемеришь перед форумом. Если бы наркотики повлияли на него как на "творческую" личность (Кобейн, Ленон и т.п.) можно было бы хоть заикнуться, но наркотики не сделали его даже хотя бы богатым (он такой по наследству), знаменитым они его тоже не сделали (если годы назад пресса писала о нем как о внуке "01", а теперь как династийном политике), тем более как я могу быть на него похожим употребляя гадость, если Айсултан сам осуждает ее и клянет, она как и для остальных наркоманов не заменила, не излечила, не улучшила, не утешила, не осчастливила... Что тут глупости обсуждать, даже 112 в последнее время такие глупости не выпускает в таком виде и количестве.Цитата:
Гость:
если хотят быть примером, создают лечебницы, чтобы быть примером.

Предъявы в стиле францисканства - ханжество и лицемерие, жду когда на личности перейдем, хотя личность Айсултана уже мусолим. Сначала ты упомянул, что употреблять наркоту, чтобы ... (быть похожим на ...) - это причина (цель), а строительство лечебниц - это средство борьбы уже с зависимостью. Так если он старается уберечь примером, не делает ли он больше и от себя.

одна страна
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 07.09.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
"Лучшим примером" будет смерть наркомана, так как если можно от чего то "излечиться", то стоит ли этого бояться?

Еще один своей глупостью козыряет. В КНР давно уже смертная казнь для казнокрадов - это уберегло хоть одного из них от казни, амнистии не действуют? Все знают как наркоманы кончают - смерть или забвение личности, и поток "паствы" не кончается, но причина употребления в другом, и люди будут тянутся каждый к своему пороку. Это тяга к греху. Цитата:
Медный:
боитесь корь?

А что, после лечебницы у наркомана возникает стойкий иммунитет к воздействию своего наркотика и нет тяги, мыслей? Сколько глупости, желтизны, подозрений, претензий по одному инфоповоду. Кто-нибудь в нем человека видит, историю семьи, мотивы пристрастия или только кролика перед уже старым дедом, удавом?

Гость
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 07.09.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
А нет, ты просто гнобишь его, отчуждаешь его от социума,

Хех!
Кстати, про отчуждение от социума хороший анекдот есть, с бородой.
Это когда студент- первокурсник, домой звонит.
-Мама, папа, здесь студенты все на автобусах на учёбу ездят, в общаге живут.
-Сынок, щас автобус купим, тебе привезем! Ты пока узнай, почем там общаги продают. Будь как все! Не надо отрываться от коллектива.
Ps. Какой гнобишь, какой отчуждаешь? Я кто такой ваще?
А он? Элита! Золотая молодежь, будущее страны! Какое я обоснование имею, чото там вякать? Наговариваешь ты на меня, уважаемый.

999
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 07.09.17 - 17:29
Комментарий удален модератором.

одна страна
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 07.09.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Какой гнобишь, какой отчуждаешь? Я кто такой ваще?

"Какой ты" - мы уже выяснили. Отчуждать, в д.с., это отказывать ему наличии мотивов простого человека, в проступках и ошибках простого человека, из разряда "пожелать его?" (хотя он сам ни о чем таком у тебя не просит). Это как 112й в угоду своим западенским соседям и супротив "коварной" России, отказывает в правах (не потому что владеет "булавой и скипетром", властью, а по-человечески отказывает, по-людишкински) всему остальному населению Украины не только в праве решать коллегиально куда идти стране, но вообще выражать мнение, теперь даже слушать по-русски тв, учиться, сидеть на соц. сетях, общаться со сверстниками с СНГ и пр. Если такие простые вещи приходится разжевывать и слушать глупые доводы..., занылись вы в своем мирке.

Гость
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 07.09.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
Какой ты" - мы уже выяснили. Отчуждать, в д.с., это отказывать ему наличии мотивов простого человека, в проступках и ошибках простого человека, из разряда "пожелать его?" (хотя он сам ни о чем таком у тебя не просит). Это как 112й в

Марок, не пались!
Опять словоподобные псведомысли на форум исторгаешь.
Ушёл, так ушёл! Хлопнул дверью, имей гордость слово держать.
Хотя...откуда у тебя гордость и честность...

Счастливый эмигрант
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 08.09.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оскорбительный для народа развод. Это, действительно, формирование предвыборной легенды.
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 182
Пользователей: 3
Всего: 185

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх