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≡ Установку подложного номера на служебный Lexus акима Костанайской области прокомментировали в МВД РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Установку подложного номера на служебный Lexus акима Костанайской области прокомментировали в МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29550
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй вопрос - о нарушении Приказа МВД РК № 386, который предписывает уничтожать номерной знак в течение 30 дней, а не спустя 2 года, как это сделали костанайские полицейские, - остался без ответа.
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§ Коста-наец
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...
Коста-наец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 08.09.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять двадцать пять! Не можете угомониться! Есть другие новости!
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кустанаец
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коста-наец:
Опять двадцать пять! Не можете угомониться! Есть другие новости!


что разволновался то так?
болеешь за акима аж мочи нет смотрю.

КУСТАНАЕЦ
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с чего бы это угомониться?! считаю аким должен угомониться он же не БАЙ и не КНЯЗЬ, он чиновник получающий зарплату если это не так тогда его наказать по черному, если так то пусть ответит по ЗАКОНАМ РК, так и так будет "бит"

§ yudjin
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4763
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.09.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коста-наец:
Не можете угомониться! Есть другие новости!

Целый список других... читай выше.
А журналисты делают правильно. Надо отучать якобы небожителей держать народ за дураков... врать, выкручиваться и изворачиваться. Они же ГОСслужащие... лицо государства, ёптить... запятнанное лицо дальше некуда... и исправления не видно...
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Читатель 1
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно журналисты делают, "дожимать" вопрос до полной ясности. Служебная этика...слышал про такое)))

FOMA
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в настоящее время административный штраф за указанное правонарушением Пономаревым уплачен.

... опять же из бюджета. Судя по официальному ответу виноват Пономарев. А указания ему: "смени номер чтоб не узнавали" - к делу не пришьешь!

Рулон Обоев
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Себе нацепи три шкуры снимут , а ему можно!

§ 74
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4307
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 08.09.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коста-наец:
Опять двадцать пять! Не можете угомониться! Есть другие новости!

ну как, ты что, опыт Сингапура не слышал??
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Гость
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Величина штрафа зависит от формы регистрации владельцев транспорта. Так, штраф для физических лиц определен в размере 15 МРП, для должностных лиц – 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 100 МРП, для среднего предпринимательства – 200 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1 000 МРП"
Даже со штрафом надурили. :lol:

§ Адам
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 905
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 08.09.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Они же ГОСслужащие... лицо государства, ёптить... запятнанное лицо дальше некуда... и исправления не видно...
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Розовая роза
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...




Отправлено: 08.09.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предвижу через год заголовок: Что стало с номерами? читайте далее...

§ Vradon
Re: Установку подложного номера на служебный Lexus акима...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 08.09.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:Целый список других... читай выше.
А журналисты делают правильно. Надо отучать якобы небожителей держать народ за дураков... врать, выкручиваться и изворачиваться.


Такое чувство, что он банк ограбил :-) а не на служебной машине прокатился
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Гость
Установку подложного номера на служебный Lexus акима Костанайской области прокомментировали в МВД РК




Отправлено: 08.09.17 - 14:25
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