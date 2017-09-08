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§ NG.kz
Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции Казахстана и не только
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29551
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно это бывший сержант был, который теперь "не коррупционер" офицер... Досмотр на границе Киргизии с Казахстаном был самым строгим. На пути в Караганду нам пришлось даже пообщаться с местной дорожной полицией. У нас всё было в порядке, но они объявили нам, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
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ЕДЫГЕ МЫКАНСАЛЫКОВИЧ
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 12:25
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Челябинский экипаж Mongol Rally о дорожной полиции...




Отправлено: 08.09.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это у них сейчас такое ноу-хау, просят дыхнуть, но сами показания прибора не показывают. Потом начинается развод. "Прибор показал, что вы пьяны. А вы вчера пили? А когда пили?" Когда начинаешь просить провести повторно и предоставить показания прибора, сразу сдуваются. Наверное тоже сержантики, срочно повысить в звании!
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