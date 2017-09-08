Цитата: гость:

Ну то есть 50-60 тыс. это мало, а 100 тыс. это прям венец мечтаний. Вот заживут теперь и взятки брать перестанут.

Тоже верно. Что такое сейчас 100 тыс? Это чуть выше средней зп. А через год-два это и будет средняя зп. Да и с другой стороны сделай им 250 это не исправит ситуации в целом, потому что проблема не в нехватке денег у людей, а в жадности, в доступности и самое главное в безнаказанности. Да что тут скрывать, у нас на госслжбу идут не за тем, что служить на благо стране, а чтоб с людей этой же страны денежку стричь. Законным способом денежка идет государству, а незаконным лично служащему в карман. Вот и все.