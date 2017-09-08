/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 10 000 сержантов решено повысить более 8000 человек. Их зарплата увеличится почти в два раза. Более 8000 сержантов в дорожно-патрульной полиции станут офицерами, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге в СЦК.
Читать новость

* Сергей_я
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2125
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Ну то есть 50-60 тыс. это мало, а 100 тыс. это прям венец мечтаний. Вот заживут теперь и взятки брать перестанут.

Тоже верно. Что такое сейчас 100 тыс? Это чуть выше средней зп. А через год-два это и будет средняя зп. Да и с другой стороны сделай им 250 это не исправит ситуации в целом, потому что проблема не в нехватке денег у людей, а в жадности, в доступности и самое главное в безнаказанности. Да что тут скрывать, у нас на госслжбу идут не за тем, что служить на благо стране, а чтоб с людей этой же страны денежку стричь. Законным способом денежка идет государству, а незаконным лично служащему в карман. Вот и все.
Профайл

Гость
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки




Отправлено: 08.09.17 - 12:05
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная, Сергей_я, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 5
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх