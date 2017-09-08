NG.kz В Казахстане - самый быстрый рост цен на мясо в ЕАЭС



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:31 За полгода стоимость мяса в РК увеличилась более чем на 6%. Тенденция продолжается второй год подряд, сообщила аналитическая служба Ranking.kz. Костанайская область в мясных ценах придерживается принципа золотой середины.

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