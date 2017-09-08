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§ NG.kz
В Казахстане - самый быстрый рост цен на мясо в ЕАЭС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За полгода стоимость мяса в РК увеличилась более чем на 6%. Тенденция продолжается второй год подряд, сообщила аналитическая служба Ranking.kz. Костанайская область в мясных ценах придерживается принципа золотой середины.
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§ самый умный
Re: В Казахстане - самый быстрый рост цен на мясо в ЕАЭС
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 08.09.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1323 - это средняя цена, если продавать корову с рогами, копытами и шкурой?
Откуда такие цены? Даже на рынке дешевле 1500 нет
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костанаец
Re: В Казахстане - самый быстрый рост цен на мясо в ЕАЭС




Отправлено: 08.09.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 800 не хотите?

конь в пальто
Re: В Казахстане - самый быстрый рост цен на мясо в ЕАЭС




Отправлено: 08.09.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень дешевое мясо у нас ,как минимум 2500 должно стоить за кг говядина или свинина

* Змея Подколодная
Re: В Казахстане - самый быстрый рост цен на мясо в ЕАЭС
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как минимум 2500 должно стоить за кг

Не мелочись, Наденька. (с)
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