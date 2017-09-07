Гость Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6277







Отправлено: - 10:19 Ой как недавно 112 гневно клеймил форумчан, доказывая что это пишет всего лишь один, его личный завистник.

А сейчас сам, бегает как малолетний щегол, по пустому залу, выкрикивая и изображая что куча народа на форуме без него скучает. И шантажирует модеров, что если они умоляя на коленях не вернут 112, то эта ,,куча'' уйдёт с форума.

Марта, нафик ты не нужен, и голосование тому подтверждение, и если бы счётчик не накрутили бы, то ты бы проиграл со счётом 100500 к 3. Где из 3, 1 -твой голос, а остальные-сам знаешь кто!

И не лень тебе новые ники выдумывать, пися сам себя в защиту.

Уже пора мозги вкл,чить, не пацан уже. 40 лет -ума нет, считай думай, может энергию свою хоть кому то что доброе или пожертвование сделаешь.