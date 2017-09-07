/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 419 из 420«1...417418419420»
совет из гаража
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.09.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шура,завтра хоккей,а ты меня в какуто лабуду вписал.


это не я , это 112 палится. я в таком стиле не пишу.
а круто бырыс то салават в последнем матче , три шайбы на 60 минуте. и 5-3 в итоге.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.09.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реклама на НГ:

Цитата:
У МYЖA СТАЛЬНОЙ ХРЕН ПО 4 ЧАСА -
ЛИШЬ 1 КAПЛЯ И ОН ШПИЛИТ МЕНЯ


Кстати, а редакция НГ, пользуется продукцией, которую рекламирует?


[Задумчиво]
Интересно, пропустит модер этот коммент...

Форумчанин
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.09.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:
это не я , это 112 палится. я в таком стиле не пишу.

Хочу также пожаловатся на 112, почему этот чел пишет за меня, это же подло?

Жалоба
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже хочу пожалуваца. Почему 112 за всех пишет. А мы тогда кто? Наверно на форуме только 112 пишет а другие непишут. Хм

Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
еклама на НГ:Цитата:У МYЖA СТАЛЬНОЙ ХРЕН ПО 4 ЧАСА - ЛИШЬ 1 КAПЛЯ И ОН ШПИЛИТ МЕНЯКстати, а редакция НГ, пользуется продукцией, которую рекламирует?[Задумчиво]Интересно, пропустит модер этот коммент


привет, 112 :lol:

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жалоба:
Тоже хочу пожалуваца. Почему 112 за всех пишет. А мы тогда кто? Наверно на форуме только 112 пишет а другие непишут. Хм

Я его натуру давно вычислил и ясно что он тут, почему редакция нашего форума бездействует ведь большинство поддержало Валентина?

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой как недавно 112 гневно клеймил форумчан, доказывая что это пишет всего лишь один, его личный завистник.
А сейчас сам, бегает как малолетний щегол, по пустому залу, выкрикивая и изображая что куча народа на форуме без него скучает. И шантажирует модеров, что если они умоляя на коленях не вернут 112, то эта ,,куча'' уйдёт с форума.
Марта, нафик ты не нужен, и голосование тому подтверждение, и если бы счётчик не накрутили бы, то ты бы проиграл со счётом 100500 к 3. Где из 3, 1 -твой голос, а остальные-сам знаешь кто!
И не лень тебе новые ники выдумывать, пися сам себя в защиту.
Уже пора мозги вкл,чить, не пацан уже. 40 лет -ума нет, считай думай, может энергию свою хоть кому то что доброе или пожертвование сделаешь.

Оцифрованый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
привет, 112

Здорова Медный :-P

Дамир
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет из гаража:

это не я , это 112 палится. я в таком стиле не пишу.

Палится в соседней ветке конкретно причом

гость 2
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Да это его гнилье наружу выходит тут, где модераторы, почему 112 глумится над нами? Согласен мы его честно выкинули с форума и пусть идет в другие форумы и нам не мешает!

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Отправлено: 07.09.17 - 22:07
Реклама на НГ:

Цитата:
У МYЖA СТАЛЬНОЙ ХРЕН ПО 4 ЧАСА -
ЛИШЬ 1 КAПЛЯ И ОН ШПИЛИТ МЕНЯ


Кстати, а редакция НГ, пользуется продукцией, которую рекламирует?


[Задумчиво]
Интересно, пропустит модер этот коммент...

112й тебе не надоело за меня писать?

Шизофрения
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призрак 112 ходит по форуму. ))) И зачем выгоняли вы все его если он вам везде мерещится, а?

* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.09.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость 2:
Да это его гнилье наружу выходит тут, где модераторы, почему 112 глумится над нами? Согласен мы его честно выкинули с форума и пусть идет в другие форумы и нам не мешает!

-согласен, поставьте фильтр на его айпиадрес....не десять же у него планшетов..... максимум 1 сотка и 1 планшет, с которых он может закидывать свои убогие послания....
-видишь Марик, охота на твою шкуру продолжается.... хоть ты уже сигаешь через красные флажки))))))
Профайл

Сергей
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.09.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
, и если бы счётчик не накрутили бы, то ты бы проиграл со счётом 100500 к 3. Где из 3, 1 -твой голос

Согласен,он накрутил сам себе минимум 70 голосов и это говорит о его гнилой сущности и ему лет не 40 а уже 50 он сам говорил и я там стараюсь голосовать против ,потому что он там накручивает. А ума у него как видно нет совсем.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 08.09.17 - 11:53
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 419 из 420«1...417418419420»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: аргентина -ямайка

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 161
Пользователей: 6
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх