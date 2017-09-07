Бывалый Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения... #33







Отправлено: - 11:07 Цитата: CHINOIS:

в стране уже висит угроза распада на отдельные княжества...

Она там всегда висела, тысячу лет висела, и будет висеть.

Там даже в советское время все на местах было крепко схвачено хуторянством и власть как передавалась по наследству, так и передается - дед был при власти, отец его заменил на этом месте, а потом сын, внук и так далее.

Кто был положенцем до революции (1917), тот им и остался при советской власти (ну еще новые, красные командиры гражданской добавились но их постепенно вынесли из власти), и после развала совка опять стал местечковым хозяином который что хочет то и творит на месте, и черта с два кто ему там возразит.

Это только русские свою аристократию и элиту порезали в революцию, обезглавив свою нацию и до сих пор не зная что же делать, а остальные нации свой цвет старались сберечь...