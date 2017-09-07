/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения повысится на 4,4%, на горячую воду – на 2,7%		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения повысится на 4,4%, на горячую воду – на 2,7%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 7 сентября, представители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» отчитались о подготовке к отопительному сезону, ремонте сетей и повышении тарифов на свои услуги. Брифинг прошел в малом зале акимата Костаная.
Читать новость

гость
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 08.09.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Что Вы говорите, все осталось на прежнем уровне,


нате еще пендаля сегодня -
///Из 10 000 сержантов решено повысить в офицеры более 8000 человек.
Их зарплата увеличится почти в два раза, сообщает///

§ самый умный
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 08.09.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
чтобы начать собирать деньги на капитальный ремонт жилых домов,

Да просто уже приносите деньги в акимат и у охранника оставляйте, зачем все усложнять? :lol:
Профайл

§ самый умный
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 08.09.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем эти тарифы постоянно повышать?
Сделайте проще: платите людям на руки прожиточный минимум, а остальные от зарплаты деньги сразу распределяйте между собой, или как там - на мед.страхование, пенсионный фонд, налоги, капремонты и пр. и пр.
Всем же проще будет, правда?

А потом, со временем, можно вместо денег карточки на еду ввести, это вообще клондайк! Напечатал бумажки и все. И в общественной столовой отоваривать эти карточки - варить какие-нибудь самые дешевые социальные помои и кормить по карточкам.

А на сэкономленные деньги можно будет лексусы в акимате менять в 2-3 раза чаще, и на мосту пегасов понаставить не по концам, а вдоль всего моста. Я уж не говорю о том, каким толстым слоем разноцветной краски на эти деньги можно будет фасады домов покрасить!
8-)
Профайл

Бывалый
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 08.09.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
в стране уже висит угроза распада на отдельные княжества...

Она там всегда висела, тысячу лет висела, и будет висеть.
Там даже в советское время все на местах было крепко схвачено хуторянством и власть как передавалась по наследству, так и передается - дед был при власти, отец его заменил на этом месте, а потом сын, внук и так далее.
Кто был положенцем до революции (1917), тот им и остался при советской власти (ну еще новые, красные командиры гражданской добавились но их постепенно вынесли из власти), и после развала совка опять стал местечковым хозяином который что хочет то и творит на месте, и черта с два кто ему там возразит.
Это только русские свою аристократию и элиту порезали в революцию, обезглавив свою нацию и до сих пор не зная что же делать, а остальные нации свой цвет старались сберечь...

* Змея Подколодная
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нате еще пендаля сегодня -

Выдать новость и сделать то, о чем в этой новостной статье написано, две разные вещи. Еще раз, для тех, кто в танке, повышения пока не было, спросите у кого нибудь из "этих", раз Вас очень интересует этот вопрос.
Цитата:
сразу видно культурного, "здорового" на голову человека.

Уверена, что у вас лицо интеллектом обезображено, Вас издалека видно.
Цитата:
нервные клетки не восстанавливаются, доказано учеными.

Нервничаете?
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Змея Подколодная, Сергей_я, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 5
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх