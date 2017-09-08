Бывалый Re: Детский спектакль «Детектив на перекрестке» поставили в... #1







Отправлено: - 11:45 Молодец, Олег.

Поздравляю.

Дорос до собственной постановки.

И Москва тебе не нужна. ;)

А когда-то был двоечником в первом классе, учиться не хотел и порвал напополам букварь, а твой папа его склеивал, смеясь )))