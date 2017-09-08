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§ NG.kz
Детский спектакль «Детектив на перекрестке» поставили в Русском театре драмы в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Детектив на перекрестке» - совместный проект театра, местной полицейской службы УВД Костаная и городского отдела образования. Спектакль поставил актер Олег БАБАНОВ по пьесе Лиона Измайлова и Валерия Чудодеева.
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Бывалый
Re: Детский спектакль «Детектив на перекрестке» поставили в...




Отправлено: 08.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, Олег.
Поздравляю.
Дорос до собственной постановки.
И Москва тебе не нужна. ;)
А когда-то был двоечником в первом классе, учиться не хотел и порвал напополам букварь, а твой папа его склеивал, смеясь )))
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