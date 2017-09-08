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§ NG.kz
Сплошное очковтирательство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По обычному пути следования правительственных кортежей покрасили дома. Дорогие комментаторы, поделитесь версиями ЗАЧЕМ??
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тоже патриот
Re: Сплошное очковтирательство




Отправлено: 08.09.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Костанае все делается на манер Целинограда, только поменявшего вывеску на Астану. В новоиспеченной столице старым домам пытались придать лоск. Но лоск не придавался. Разноцветные краски, в которые были измалеваны старые видавшие виды дома, никак не улучшали внешний вид, а наоборот добавляли драматизма). Поэтому их стали обкладывать алюкобондом, чуть позже фасадной плиткой. Так что ничего нового. Нам надо пережить этот момент. Возможно через годы, глава города\области поймет, что есть другие способы улучшения внешнего вида домов, находящихся на президентской трассе.

* Змея Подколодная
Re: Сплошное очковтирательство
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
,даже года не продержалась

А год и не надо, кортеж проедет и пусть облазит)))
Профайл

1
Re: Сплошное очковтирательство




Отправлено: 08.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
российская журналистка посетившая экспо сказала: "Странный город, не настоящий, всюду заборы как декорации, людей нет"

Гость
Сплошное очковтирательство




Отправлено: 08.09.17 - 12:04
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