тоже патриот Re: Сплошное очковтирательство #15







Отправлено: - 11:13 в Костанае все делается на манер Целинограда, только поменявшего вывеску на Астану. В новоиспеченной столице старым домам пытались придать лоск. Но лоск не придавался. Разноцветные краски, в которые были измалеваны старые видавшие виды дома, никак не улучшали внешний вид, а наоборот добавляли драматизма). Поэтому их стали обкладывать алюкобондом, чуть позже фасадной плиткой. Так что ничего нового. Нам надо пережить этот момент. Возможно через годы, глава города\области поймет, что есть другие способы улучшения внешнего вида домов, находящихся на президентской трассе.