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≡ 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 10 000 сержантов решено повысить более 8000 человек. Их зарплата увеличится почти в два раза. Более 8000 сержантов в дорожно-патрульной полиции станут офицерами, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов на брифинге в СЦК.
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§ KOS77
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 08.09.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Прикольно ну. Хороша борьба с коррупцией. Как будто взятки берут от того, что зп у людей маленькая.

Так это главное оправдание у мздоимцев, бывший аким Костаная наверное тоже в суде оправдывался, что на жисть не хватает!?))
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Гость
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 10:55
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально всё....пытаются деньгами получить преданные войска и прочая, (история доказывает обратное)

ооооооооо
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть сколько дай-будет мало.У министров ,акимов и других тоже зарплаты не хилые,но они брали взятки,берут и будут брать.Это в крови.Наказания нет,вот и бардак.Вот в Белоруссии за взятку полная конфискация имущества.За некачественно уложенный асфальт-лишение лицензии до конца жизни.

Бывалый
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Как будто взятки берут от того, что зп у людей маленькая.

Да.
Когда есть что терять - задумаются "а стоит ли рисковать? не сыграю ли я в сказку про золотую рыбку?"
А когда у тебя зп ниже плинтуса, то и терять-то особо нечего - рвать надо пока есть возможность.
Что в это непонятного?
Опыт Сингапура вам ни о чем не говорит?

Алим
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
13 - тый:
Как брали так и будут брать. В некоторых случаях вымогать или вынуждать дать им "Ну хоть скока есть" Ничего не изменится от того что сержанты станут лейтенантами и поменяют погоны не изменится

а что предлагаешь ты.

* 74
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4306
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 08.09.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Опыт Сингапура вам ни о чем не говорит?

ну раз ты тут пукн.. булькнул.. то получай

Решимость, с которой Ли Куан Ю начал свои реформы, лучше всего характеризует его высказывание: «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников». Отныне в стране правил Закон. Перед ним были все равны – будь-то чиновник среднего звена или член парламента. По мнению нового правительства, чтобы справиться с должностными преступлениями нужно было под корень ликвидировать прижившуюся схему: власть – деньги – коррупция. Для этих целей Министерством финансов была разработана специальная антикоррупционная программа, которая включала в себя ряд мер. Вот некоторые из них: – обеспечение прозрачности контроля нижестоящих чиновников вышестоящими; – ведение ротации чиновников, чтобы избежать формирование коррупционных связей; – проведение внезапных инспекций – совершенствование процедур взаимодействия с гражданами и организациями с целью исключения бюрократических проволочек; Партия Ли Куан Ю также заботилась о формировании независимых и объективных СМИ, которые беспристрастно бы освещали все коррупционные скандалы.

Одной из важнейших мер эффективного противодействия коррупции стало повышение зарплат чиновникам. «Они это заслужили своей порядочной и честной работой», – так рассуждал Ли Куан Ю. По мнению политика, если госслужащим не доплачивать, то врядли удастся избежать «утечки мозгов» в коммерческий сектор. Именно стабильная и обеспеченная власть – залог успешного управления страной. Повышение достатка чиновников быстро дало о себе знать – на государственную службу перешли лучшие специалисты. А с наступлением бурного экономического подъема заработная плата чиновников стала расти пропорционально доходам частного сектора. Дело в том, что Ли Куан Ю видоизменил традиционную схему доходов высших должностных лиц. Теперь пересмотр жалованья министров, судей и высших государственных служащих стал автоматически привязанным к сумме налогов на доходы, уплачиваемой частным сектором. Формула зарплат чиновников, работающая до сих пор, выглядит так: уровень оклада гос служащего определялся как 2/3 дохода работника частного сектора сопоставимого ранга, отмеченного им в налоговой декларации.

Закону подчиняются все В 1989 году БРК посчитало, что минимальная сумма штрафа за коррупционную деятельность недостаточна и увеличило ее с 10 тыс. до 100 тыс. сингапурских долларов. Кроме этого, дача ложных показаний или попытка ввести следствие в заблуждение стала караться тюремным заключением и штрафом в 10 тыс. сингапурских долларов. От всевидящего ока этого карающего органа не мог укрыться даже сам премьер-министр.
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* Доктор СИЗО
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3974
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 08.09.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Ну, не вписывается этот новый способ борьбы с дорожным вымогательством, когда каждый начальник автопатруля клянется и божится, что не для себя деньги собирает, а для вышестоящего начальства....
-все продолжится, только все станут похитрей и изворотливей....
- пока СБУ и ДВД в приказном порядке не начнут практиковать постоянные контрольные выезды для отлавливания на месте всякой мрази и оборотней в погонах.... и страх перед тюрьмой не поселится в ихних головах...
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§ Volonter
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1238
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 08.09.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, поржал!))) А то настроение хмурое с утра было... :lol:
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Бывалый
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

Копипастер, у тебя хоть одна собственная мысль есть в голове?
Или все, на что ты способен - это копипаста?

Бывалый
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Ты неинтересен как собеседник.
От слова совсем.
Потому что ты - пустышка, ноль, ты ничего не несешь своего миру.

гость
Re: 8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане,...




Отправлено: 08.09.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну то есть 50-60 тыс. это мало, а 100 тыс. это прям венец мечтаний. Вот заживут теперь и взятки брать перестанут. :lol:

Гость
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки




Отправлено: 08.09.17 - 11:52
Комментарий проходит проверку.

Гость
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки




Отправлено: 08.09.17 - 11:52
Комментарий проходит проверку.

Гость
8000 сержантов из ДПП повысят до офицеров в Казахстане, чтобы они не брали взятки




Отправлено: 08.09.17 - 11:55
Комментарий проходит проверку.
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