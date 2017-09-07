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≡ В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения повысится на 4,4%, на горячую воду – на 2,7%		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения повысится на 4,4%, на горячую воду – на 2,7%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 7 сентября, представители ГКП «КТЭК» и ГКП «Костанай-Су» отчитались о подготовке к отопительному сезону, ремонте сетей и повышении тарифов на свои услуги. Брифинг прошел в малом зале акимата Костаная.
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гость
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аноним:
Назарбаев сказал чины сделали. Когда зарплату повысите?


он и так своему войску -команде госов-повышает постоянно.
то на 20 то на 30 процентов.
ментам вот повысил опять недавно.
у тех кто работают выдирают все под ноль из карманов и повышают этим.

сочувствующий
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Болтуны:
В России на севере людям доплачивают за особые условия. А у нас 6-7 месяцев отопление, а оплата только повышается! Несправедливо!

так они же богатые, куда нам до них, они и сирии вон как помогают, полностью кормят народ, гуманитарную помощь не успевают доставлять и все безвозмездно, даже воду на самолетах им доставляют, днр, лнр даже не говорю гумконвой за гумкомвоем.

архимед
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 07.09.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае нужно на заседании маслихата Костанайской области принять решение о введении единого счета на оплату, потребленных коммунальных услуг, за исключением обслуживания лифта, который является общей долевой собственностью собственников квартир и будет входить в размер расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума, если такой объект кондоминиума зарегистрирован в регистрирующем органе, т.е в ЦПН. Кроме того, властям нужно срочно регистрировать объекты кондоминиума для того, чтобы начать собирать деньги на капитальный ремонт жилых домов, которые были введены в эксплуатацию 30 и более лет, а не ждать пока эти жилые дома начнут разваливаться, а жители побегут в акимат за спасением, которого там нет и никто никого не ждет и не поможет, потому что квартиры находятся в частной собственности! Спасение утопающего дело самого утопающего! Нужно акиму области обязать жилищную комиссию акимата ввести контроль за заключением типовых договоров между органом управления(КСП, КСК, ЖК) и собственником помещения(квартир), поскольку это прописано в Законе о жилищных отношениях, для того повысить ответственность как собственников общедолевой собственности, так и председателей органов управления кондоминиумом! Зарегистрировано всего 23,5 % жилых домов, потому что собственники квартир не хотят нести ответственность за безопасность своего же жилья, в надежде, что государство им будет предоставлять жилье! Думаю, что государство не зря передало в собственность жилой фонд страны, чтобы не нести бремя его содержания!

ха-ха
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 08.09.17 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
ментам вот повысил опять недавно.у тех кто работают выдирают все под ноль из карманов и повышают этим

Ошибаетесь, было только обещано, а повышения нет до сих пор, как в прочем и военным))))

Гога
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...




Отправлено: 08.09.17 - 05:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что вы хотели господа при диком феодальном капитализме?
Страна кривых зеркал.

* Змея Подколодная
Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.09.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ментам вот повысил опять недавно.у тех кто работают выдирают все под ноль из карманов и повышают этим

Что Вы говорите, все осталось на прежнем уровне, повышения еще пока не было, но Вам то лучше знать, ага)))
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