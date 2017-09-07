архимед Re: В Костанае с 1 октября тариф на тепло для населения... #17







Отправлено: - 23:41 В Костанае нужно на заседании маслихата Костанайской области принять решение о введении единого счета на оплату, потребленных коммунальных услуг, за исключением обслуживания лифта, который является общей долевой собственностью собственников квартир и будет входить в размер расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума, если такой объект кондоминиума зарегистрирован в регистрирующем органе, т.е в ЦПН. Кроме того, властям нужно срочно регистрировать объекты кондоминиума для того, чтобы начать собирать деньги на капитальный ремонт жилых домов, которые были введены в эксплуатацию 30 и более лет, а не ждать пока эти жилые дома начнут разваливаться, а жители побегут в акимат за спасением, которого там нет и никто никого не ждет и не поможет, потому что квартиры находятся в частной собственности! Спасение утопающего дело самого утопающего! Нужно акиму области обязать жилищную комиссию акимата ввести контроль за заключением типовых договоров между органом управления(КСП, КСК, ЖК) и собственником помещения(квартир), поскольку это прописано в Законе о жилищных отношениях, для того повысить ответственность как собственников общедолевой собственности, так и председателей органов управления кондоминиумом! Зарегистрировано всего 23,5 % жилых домов, потому что собственники квартир не хотят нести ответственность за безопасность своего же жилья, в надежде, что государство им будет предоставлять жилье! Думаю, что государство не зря передало в собственность жилой фонд страны, чтобы не нести бремя его содержания!