сайлау курманов Re: Сплошное очковтирательство #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2093

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:23 нанимал двух ребятишек на подручные работы и по ходу выяснилось , они являются ну вроде как муж-жена, причем не скрывают своих отношении,целуются прямо у меня на глазах. На вопрос -как докатились до такой жизни? оба отвечают - по любви. Это все чего мы достигли за четверть века нашей демократии ,больше не чем и похвастать