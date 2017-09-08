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§ NG.kz
Сплошное очковтирательство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По обычному пути следования правительственных кортежей покрасили дома. Дорогие комментаторы, поделитесь версиями ЗАЧЕМ??
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Гость
Сплошное очковтирательство




Отправлено: 08.09.17 - 09:22
Комментарий проходит проверку.

§ сайлау курманов
Re: Сплошное очковтирательство
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2093
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.09.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нанимал двух ребятишек на подручные работы и по ходу выяснилось , они являются ну вроде как муж-жена, причем не скрывают своих отношении,целуются прямо у меня на глазах. На вопрос -как докатились до такой жизни? оба отвечают - по любви. Это все чего мы достигли за четверть века нашей демократии ,больше не чем и похвастать
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Гость
Сплошное очковтирательство




Отправлено: 08.09.17 - 09:31
Комментарий проходит проверку.
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