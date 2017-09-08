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§ NG.kz
Прокуратуре будет интересно.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.09.17 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы,чтобы провелась проверка качества ШПО на участке Сарыколь Узунколь,после поселка Маяк.Не одна машина получила трещину на лобовом стекле.
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Силантьевка
Re: Прокуратуре будет интересно.




Отправлено: 08.09.17 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Силантьевке, Алтынсаринский район, бывший аким Убаганского сельского округа, "ложила" или ложилась сама черт ее знает, короче ремонтировала дороги в селе, следы этого ремонта мы каждое утро отбиваем на своих подвесках, по голове хочется настучать, но у нас же верховенство закона, получается как воровать деньги закона нет, как устроить самосуд закон есть,

Гость
Прокуратуре будет интересно.




Отправлено: 08.09.17 - 09:25
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