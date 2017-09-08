Силантьевка Re: Прокуратуре будет интересно. #1







Отправлено: - 08:53 У нас в Силантьевке, Алтынсаринский район, бывший аким Убаганского сельского округа, "ложила" или ложилась сама черт ее знает, короче ремонтировала дороги в селе, следы этого ремонта мы каждое утро отбиваем на своих подвесках, по голове хочется настучать, но у нас же верховенство закона, получается как воровать деньги закона нет, как устроить самосуд закон есть,