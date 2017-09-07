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§ NG.kz
Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам доступ к ней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанская студентка Александра Элбакян заблокировала доступ к своей бесплатной базе научных публикаций для всех российских пользователей. Она обиделась на российских учёных за то, что те высмеивали её политические взгляды и назвали в её честь насекомое-паразита.
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§ Грибоедов
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 509
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 07.09.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они все равно победят. Они все равно пройдут. Так что не no pasaran, a pasaron.
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§ amduscias
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6161
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 07.09.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Эта группа объявила войну музыкальной индустрии, разрешив скачивать и распространять свою музыку бесплатно.

Зачем так далеко за примером ходить? Группа "Агата Кристи" Ещё до распада на своём сайте выкладывали все свои клипы и музыку и писали, дескать, берите, кто хотите, всё бесплатно. Хоть между собой братья Самойловы и разругались из-за денег, но по отношению к публике жлобами не были. А вот Макаревич в этом смысле разочаровал. На его сайте ничего бесплатного нет. Тики за гроши. Натурально показал себя жлобом, при том, что дядя не бедствует и мог уже задуматься не о прибыли, а о том, что скоро придётся заглянуть за... а кто ж потом вспомнит?
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§ Медный
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.09.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящим коммунистам не хватает выдержки. Не дело забирать яблоко у кого-то, если ты раздал их всем. Найди способ наказать только обидчиков

По статьям
1. Стоимость статей неподъёмная. Как обычно пишутся статьи: Собирается когорта человек 5-8, из них платит обычно человек, которому нужно защищаться, либо все скидываются в равных долях. Сумма за статью в коридоре 500-1500 баксов. Расскажу по зарплатам преподавателей вузов Костаная на руки. 1 ставка: преподаватель получает 48к, ст.преподаватель 52к, доцент + надбавка, в итоге около 70-85, профессор + надбавка до 100
2. Надеюсь ни для кого не секрет что "мафия" бывает разная. Есть мафия научная, особенно в Казахстане :-) Для себя можно замутить журнальчик и публиковаться там самому и тянуть своих "подзащитных" дипломников, магистрантов, аспирантов... и т.д.
3. Вся суть научных журналов с импакт-фактором давно уже извратилась и превратилась в профанацию... В сети ходят байки о том, что это всё ложь о цифре 70%, но видя как падает уровень научных школ. я могу сказать, что дилетантов не мало и они публикуются и защищаются, внезапно. :-(
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Бывалый
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...




Отправлено: 08.09.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса из будущего:
Это тактика слабого при прочих равных, кто боится конкуренции (политика США в отношении целого ряда стран

То есть вы таки считаете что стоит подарить ирану и афганистану с саудитами технологии обогащения урана и изготовления сахаровской слойки со средствами ее доставки?

Бывалый
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...




Отправлено: 08.09.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Ты когда передергиваешь, будь аккуратнее а то оторвешь себе ненароком.

гость
Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам...




Отправлено: 08.09.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
То есть вы таки считаете что стоит подарить ирану и афганистану с саудитами технологии обогащения урана и изготовления сахаровской слойки со средствами ее доставки?

То есть ты думаешь, что все эти технологии в свободном доступе на Sci-Hub или в платных журнальчиках можно найти?

Гость
Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам доступ к ней




Отправлено: 08.09.17 - 09:28
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