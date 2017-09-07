Медный Re: Основательница научной базы из Казахстана закрыла россиянам... #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 347

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:42 Настоящим коммунистам не хватает выдержки. Не дело забирать яблоко у кого-то, если ты раздал их всем. Найди способ наказать только обидчиков



По статьям

1. Стоимость статей неподъёмная. Как обычно пишутся статьи: Собирается когорта человек 5-8, из них платит обычно человек, которому нужно защищаться, либо все скидываются в равных долях. Сумма за статью в коридоре 500-1500 баксов. Расскажу по зарплатам преподавателей вузов Костаная на руки. 1 ставка: преподаватель получает 48к, ст.преподаватель 52к, доцент + надбавка, в итоге около 70-85, профессор + надбавка до 100

2. Надеюсь ни для кого не секрет что "мафия" бывает разная. Есть мафия научная, особенно в Казахстане Для себя можно замутить журнальчик и публиковаться там самому и тянуть своих "подзащитных" дипломников, магистрантов, аспирантов... и т.д.

3. Вся суть научных журналов с импакт-фактором давно уже извратилась и превратилась в профанацию... В сети ходят байки о том, что это всё ложь о цифре 70%, но видя как падает уровень научных школ. я могу сказать, что дилетантов не мало и они публикуются и защищаются, внезапно.