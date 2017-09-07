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§ NG.kz
«Горько!» - финал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 05:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мы публикуем фотографии семи пар молодоженов, одержавших победу на промежуточных этапах. Под каждым фото - количество SMS, поступивших в их поддержку. Они также будут учитываться при подведении итогов
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Гога
Re: «Горько!» - финал




Отправлено: 07.09.17 - 05:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уже и так ясно что 4 пара победила.

§ Медный
Re: «Горько!» - финал
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.09.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
104*108=11232 :-)
Профайл

Смаил=)
Re: «Горько!» - финал




Отправлено: 08.09.17 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
104*108=11232 :-)


Все равно дешевле чем платить за 2 абонемента и фотосессию

Гостья
Re: «Горько!» - финал




Отправлено: 08.09.17 - 09:06
Комментарий удален модератором.
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