Злобный кустанаец Re: «Результат нужен здесь и сейчас» #3





(Пользователи) Сообщений: 2692

Регистрация: 23.02.10 (Пользователи) Отправлено: - 12:29 Очень интересно, что Нидергаус стал трудиться в Тоболе. Помню в 2000 году он играл за астанинский "Женис". Тогда в домашнем матче "Тобола" против "Жениса", Нидергаус забив гол кустанайцам, подбежал в Западной трибуне и показал "фак" болельщикам загнув руку в локте. Трибуны засвистели и загудели. И тут один из болельщиков с колоритным кавказским акцентом прокричал "П...ргаус"! Через две секунды сие слово скандировал дружно весь стадион. Нидергаус покраснел и стал споттыкаться и промахиваться ногой мимо мяча. Минут через десять его заменили. Когда Нидергаус уходил с поля в него полетела куча пивных полторашек (тогда пиво на стадионе не запрещали). Некоторые болелы не пожалели пива и запустили полные полторашки! Полиция еле сдерживала желащих дать по физономии Нидергауса кустанайских болельщиков.

Интересно было бы спросить у Нидергауса про сей факт его спортbвной биографии и неспортивного поведения по отношению к болельщикам.