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§ NG.kz
«Результат нужен здесь и сейчас»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 07:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 8 туров до окончания сезона костанайцы закрепились на пятой строчке турнирной таблицы. Впереди ­ решающий матч с соседом по таблице - павлодарским «Иртышом». От его результата во многом зависит выполнение главной задачи, поставленной перед руководством костанайского клуба, ­ проход в зону еврокубков.
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Зидан
Re: «Результат нужен здесь и сейчас»




Отправлено: 07.09.17 - 07:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бла.... Бла.... Покуй чемоданы ... ты не первый и не последний.... Не будут , не хотят и не могут играть так называемые футболисты бизнесмены!! Это отработанный шлак ... господин так называемый тренер!! Зачем им травмы, борьба . Им нужны деньги ... много денег. Кризис на дворе.... Единственный стоящий это Нурбол!!

Венгер
Re: «Результат нужен здесь и сейчас»




Отправлено: 07.09.17 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может ввести систему штрафов? Если из полученных одного миллиона будут отдавать половину в виде штрафа, то не станут бедными. Люди вообще живут на 50 тыс. тенге в месяц. На сборах выигрывают сильные команды, стараются. Потом получив контракт вообще не играют. Это как невеста до свадьбы хорошая, а после загса превращается в нехорошую жену!! Цель ведь достигнута - зачем надрываться? Деньги как известно не пахнут!! А мы, простые болельщики просто для них быдло и толпа!

§ Злобный кустанаец
Re: «Результат нужен здесь и сейчас»
Злобный кустанаец


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Сообщений: 2692
Регистрация: 23.02.10
Отправлено: 07.09.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интересно, что Нидергаус стал трудиться в Тоболе. Помню в 2000 году он играл за астанинский "Женис". Тогда в домашнем матче "Тобола" против "Жениса", Нидергаус забив гол кустанайцам, подбежал в Западной трибуне и показал "фак" болельщикам загнув руку в локте. Трибуны засвистели и загудели. И тут один из болельщиков с колоритным кавказским акцентом прокричал "П...ргаус"! Через две секунды сие слово скандировал дружно весь стадион. Нидергаус покраснел и стал споттыкаться и промахиваться ногой мимо мяча. Минут через десять его заменили. Когда Нидергаус уходил с поля в него полетела куча пивных полторашек (тогда пиво на стадионе не запрещали). Некоторые болелы не пожалели пива и запустили полные полторашки! Полиция еле сдерживала желащих дать по физономии Нидергауса кустанайских болельщиков.
Интересно было бы спросить у Нидергауса про сей факт его спортbвной биографии и неспортивного поведения по отношению к болельщикам.
Профайл

архимед
Re: «Результат нужен здесь и сейчас»




Отправлено: 07.09.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футбол вообще необходимо отменить, потому что это деньги на ветер! Рожденный ползать, летать не может! Ведь гоняют футбол за возвратные деньги, а если плохо играют или проиграли,то с команды проигравшей взыскать 5 миллионов и направить эти средства на социальные программы с целью облегчить условия жизни граждан по содержанию жилья! От того, что Тобол станет чемпионом, легче бюджету не станет! Они деньги для области и страны не зарабатывают, а наоборот тратят на бесполезное катание мяча и трату времени! Деньги нужно вкладывать в те виды спорта, которые поднимают имидж страны и пополняют казну!
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