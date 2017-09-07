NG.kz «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 110: в тишине и запретах



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:52 Дачный автобус маршрута № 110 (ИП Муканов) едет из Костаная в п. Алтынсарино (Альжанка) шесть раз в день: в 7.45, 10.00, 13.30, 15.45, 18.05 и 19.45. Из Алтынсарино - семь раз в день: в 6.55, 8.20, 10.45, 14.20, 16.35, 19.00 и 20.35.

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