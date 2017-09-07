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§ NG.kz
«Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 110: в тишине и запретах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дачный автобус маршрута № 110 (ИП Муканов) едет из Костаная в п. Алтынсарино (Альжанка) шесть раз в день: в 7.45, 10.00, 13.30, 15.45, 18.05 и 19.45. Из Алтынсарино - семь раз в день: в 6.55, 8.20, 10.45, 14.20, 16.35, 19.00 и 20.35.
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§ Рудничанин
Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 110: в тишине и...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 07.09.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция! 110-й идет до с. Садовое транзитом через Альжанку. Или его уже укоротили?
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