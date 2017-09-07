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≡ Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии полицейских, которые они озвучили сегодня, 7 сентября, 20-летний мастер спорта по кикбоксингу Диар Кожаков избил 21-летнего Дмитрия Дядюна в одиночку.
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Serik Hamitov
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот, что и требовалось доказать. А то "Ваша Газета" как всегда хай вай подняла на пустом месте: "басурмане нападають".

питен
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вадим:

Не убийство , а нанесение телесных повреждений, повлекших смерть

Дмитрий
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вадим:
я на фото смотрю и мне стыдно как будто я виноват перед ним, жалко до слез, призываю общество не оставаться равнодушными, убийцы должны понести наказание, наверняка были свидетели

да, свидетели были с обоих сторон, они и подтвердили, что убийц не было, а была обычная драка, так что не кори себя, это жизнь.

ГОСТЬ
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще не понимаю как это по неосторожности.ненамеренно,неумышленно,случайно.Убили человека.принесли горе семье,родственникам,знакомым....за все эти неосторожности нужно давать срок реальный и строгий и чтобы не отвертется....

тётя Соня
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вадим:
понести наказание,

Понадеялся на своё здоровье..а на деле кикбоксёр дал сдачи понтоватому мордовороту... Кого судить? Ходи ровно и не понтуйся ... Спортсмен выйдет... а потовитый больше не встанет... вот к чему приводит самоуверенность

тётя Соня
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГОСТЬ:
принесли горе семье,

Ходи ровно и будет вам здоровье!

elektron
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Ходи ровно и будет вам здоровье!


Это как дядя? Ходи ровно, а не ровно что убивать можно? Хотя я сомневаюсь, что 57 кг хоть и кикбоксёр, мог ударом череп проломать. Закусывай тётя ;-)

Сергей
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это как дядя? Ходи ровно, а не ровно что убивать можно? Хотя я сомневаюсь, что 57 кг хоть и кикбоксёр, мог ударом череп проломать. Закусывай тётя

хочешь попробовать? поди вызови на поединок кого нибудь из них.

elektron
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
хочешь попробовать? поди вызови на поединок кого нибудь из них.


давай приезжай в гости, буду рад. посмотришь хоть на что 57 кг, 70 кг и на что 90 кг способно. Выбор есть почти во всех весовых категориях. Вот только с визой твои заморочки. или забыл как умер первый каратист союза? Или ты как ребёнок думаешь, что кикбоксёр непобедим? :-)

elektron
Re: Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна...




Отправлено: 07.09.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты сам то хоть один поединок нокаутом до 60-ти кг видел? может и было где, но редкость знаешь ли редкостная... 8-)

Гость
Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области




Отправлено: 08.09.17 - 00:22
Комментарий проходит проверку.

Гость
Причастность других лиц к смерти рудничанина Дмитрия Дядюна не установлена - ДВД Костанайской области




Отправлено: 08.09.17 - 01:22
Комментарий проходит проверку.
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