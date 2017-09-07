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§ NG.kz
Цифровую подпись теперь выдают и в судах Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это пилотный проект. Пока новшество появилось только в Костанайском и Рудненском городских судах, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. В каждом здании теперь находится работник ЦОНа.
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архимед
Re: Цифровую подпись теперь выдают и в судах Костанайской...




Отправлено: 07.09.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это правильное и нужное действие власти! Неужели сон проходит и становится логично правильно и доступно! Как тут не похвалить умного и знающего свое дело - служить народу!
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