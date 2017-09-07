сайлау курманов Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2091

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:31 услуги по развлечению и досуга , самые хлопотные - надо гостей накормить-напоить, взбодрить громкой музыкой и под занавес удивить ярким салютом , вместе с тем одна из доходных и выгодных, в коттеджном поселке уже несколько ушлых ребятишек видимо в кредит выкупили хоромы и занялись сдачей их в аренду , но вроде у них застопорилось из-за цены и отсутствия богатых клиентов,