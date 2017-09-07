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§ NG.kz
Это не жизнь, а сплошной фейерверк
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жителей района Костанай-2 пугает уже не столько шум гуляний из ресторана «Поместье», сколько ночной грохот фейерверков. Но еще больше они боятся, что очередной запуск салюта может привести к крупному пожару.
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Васьвась
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 09:20
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2091
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.09.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
услуги по развлечению и досуга , самые хлопотные - надо гостей накормить-напоить, взбодрить громкой музыкой и под занавес удивить ярким салютом , вместе с тем одна из доходных и выгодных, в коттеджном поселке уже несколько ушлых ребятишек видимо в кредит выкупили хоромы и занялись сдачей их в аренду , но вроде у них застопорилось из-за цены и отсутствия богатых клиентов,
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100
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый раз слышу, что там ресторан. Владелец, видимо, человек не бедный - такую махину отделать травертином.
Здание, конечно, очень красивое. Его бы в черту города, поближе к центру, вместо новых однотипных коробок с крышами-тюбетейками, смотрелось бы очень круто.

кустанаец
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это старый аэропорт что-ли?

1
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:

Цитата:
кустанаец:

Вы как будто не местные :-x

Кирюха
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня открытие!!! Первый раз слышу что Авиционная и Старый аэропорт это Костанай-2. Всю жизнь живя на ЖД называли их Шанхаем или ПЧСТР. Скоро наверное и район ЖД вокзала начнут Костанай-2 :-o

уан
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кирюха:

весь район, что за жд мостом называют вторым Костанаем, а там уже местные, делят на районы.

§ Доктор СИЗО
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3971
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.09.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откуда взялись поместья в Кзахстане....их же еще в революцию пожгли крестьяне.... жить с соседями надо дружно.....а и иначе сильно рискует господин хороший.... свалят же на неисправную проводку.... аэропорт то старый... :oops: :-x :-o
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Фотя
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые жители , а вы положите-ка навозику под этот заборчик, пусть там ароматами попахивает, вам : убрать, а вы - удобрение же !

Фотя
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И на видео их гульбища поснимайте и отправьте куда надо.

ДИ
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все врут,а владельцы ресторана нет.
и полиция как всегда в стороне..., в принципе те всегда в стороне, если лавандосами не пахнет)))

тётя Соня
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк




Отправлено: 07.09.17 - 22:34
Комментарий удален модератором.

§ Рудничанин
Re: Это не жизнь, а сплошной фейерверк
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 07.09.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уан:
что за жд мостом называют вторым Костанаем

Второй Костанай - это район от ул. Промышленной до Школы №122, там даже остановка есть на 10-ке "Поселок Костанай 2". А от ЖД-моста до ул. Промышленной - это Северо-Западный микрорайон.
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